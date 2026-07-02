Шофьорът на камиона, причинил тежката катастрофа на АМ „Тракия“, е с валидни документи

53-годишният Енчо Динев от ямболско село е представил всички необходими документи веднага след инцидента на автомагистрала „Тракия“, съобщиха от защитата му.

По данни на адвокатите му тежкотоварният автомобил е имал валидна застраховка „Гражданска отговорност“, а задължителният технически преглед е бил извършен два месеца преди катастрофата. Валидността на прегледа изтича на 18 октомври.

От прокуратурата в Ямбол посочват, че към момента се изчакват заключенията от назначените експертизи по случая.