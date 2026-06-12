Ивайло Котев е новият технически директор на ЦСКА 1948, обявиха официално "червените".

Той е добре познато име в българския футбол, преминал през всички възрастови формации на ЦСКА и част от представителния отбор, с който печели шампионската титла и Купата на България.

В своята професионална кариера Иво Котев е работил като треньор в академията на ЦСКА, старши треньор на Юношеския национален отбор, директор на академиите на ЦСКА и Лудогорец, главен мениджър на Пирин Благоевград, както и помощник-треньор в редица клубове в чужбина.

През последните години заема поста изпълнителен директор на Локомотив София.