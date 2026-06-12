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Локомотив София се раздели със седем футболисти

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Отборът започва изграждането на нова основа на тима

Локомотив София Септември
Снимка: Startphoto.bg
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В първия ден след представянето на Любослав Пенев като нов старши треньор, Локомотив София обяви, че се разделя седем футболисти, които бяха част от пролетния състав.

На страницата на „червено-черните“ бяха обявени имената на Джунейт Али, Доналдо Ацка, Диего Рапосо, Меси Биатомоусоука, Умут Хабил, Луанн Аугусто и Садио Дембеле, като е уточнено, че те вече не са част от Локомотив. Договорите на първите пет изтекоха и няма да бъдат подновени. Споразумението за наем с ЦСКА 1948 за Луанн и Дембеле също приключи, като те се връщат в отбора, който държи правата им.

Локомотив започва изграждането на нова основа на тима, а първото попълнение е атакуващият халф Димитър Костадинов, който ще дойде от Черноморец Бургас за първия ден на медицинските тестове в понеделник. Отборът няма да тренира с топка в надежда в този ден, а ще премине медицински тестове и в сряда заминава на лагер в Банско.

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#Локомотив София

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