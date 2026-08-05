Валери Владимиров се появи в игра при ремито между Милан и Интер в Пърт

Милан и Интер завършиха 1:1 в приятелското издание на "Дерби дела Мадонина“, което се проведе в австралийския град Пърт. Българският защитник Валери Владимиров също взе участие в двубоя, след като се появи като резерва за "росонерите“ в 63-тата минута.

Преди първия съдийски сигнал двата отбора отдадоха почит на легендата на Милан Франко Барези, който почина преди броени дни. Церемонията включваше изпълнение на Nessun Dorma, аборигенско представление и националните химни на Италия и Австралия. Футболистите на Милан играха с черни ленти и специални фланелки с името и емблематичния №6 на Барези, а на стадиона беше организирана хореография в негова памет.

След равностойно първо полувреме Интер откри резултата в 52-рата минута. Николо Барела изведе Федерико Димарко на отлична позиция, а левият бек не сбърка отблизо за 1:0.

В средата на втората част наставникът на Милан направи мащабни промени, като в игра се появиха Лука Модрич, Рафаел Леао, дебютантът Гонсало Рамош и българинът Валери Владимиров.

Шест минути преди края Милан стигна до изравняване. Кристофър Нкунку спечели дузпа след нарушение на Карлос Аугусто, а след това сам реализира наказателния удар за крайното 1:1.

За Интер това бе осми пореден мач без победа срещу градския съперник. Следващата проверка на „нерадзурите“ е срещу Ювентус в Пърт, докато Милан ще премери сили с Челси в Джакарта.