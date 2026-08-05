Едон Жегрова донесе минимален успех на Ювентус срещу Челси в Хонконг

Ювентус победи Челси с 1:0 в контролна среща, изиграна в Хонконг, благодарение на красиво попадение на косовския национал Едон Жегрова през второто полувреме.

Единственият гол в двубоя падна в 68-ата минута. Жегрова получи подаване от Кенан Йълдъз на границата на наказателното поле и с прецизен фалцов удар с левия крак прати топката в мрежата, без да остави шанс на вратаря на английския тим Майк Пендерс.

В края на срещата Челси получи и добра новина, след като в игра се появи украинският национал Михайло Мудрик. Това бе първият му мач за лондончани от ноември 2024 година насам, когато бе отстранен заради допинг нарушение.

Успехът е поредна позитивна стъпка за Ювентус в предсезонната подготовка, докато Челси продължава да търси оптималната си форма преди старта на новата кампания.







