Лука Модрич: Леао е сред най-добрите в света и се надявам да остане в Милан

Лука Модрич изрази надежда, че Рафаел Леао ще продължи кариерата си в Милан, определяйки португалския национал като един от най-силните футболисти в света.

В интервю за италианското издание Gazzetta dello Sport хърватският ветеран подчерта, че не възнамерява да дава съвети на съотборника си относно бъдещето му.

"Не искам да му давам съвети. Рафа е достатъчно зрял, за да знае кое е най-доброто за него. Той знае колко много го обичат феновете и клубът. Рафа е страхотен играч и е прекрасно, че е при нас“, заяви Модрич.

Носителят на "Златната топка“ призна, че Леао не е направил най-силния си сезон заради контузии и проблеми с физическата форма, но е убеден, че качествата му не подлежат на съмнение.

"Ако остане, това ще бъде фантастично за всички нас. Той е един от най-добрите футболисти в света и съм сигурен, че може отново да достигне най-високото си ниво и да помогне на Милан да има успешен сезон“, коментира още хърватинът.

Модрич завърши с категоричното си желание да продължи да играе рамо до рамо с португалеца: