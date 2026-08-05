Лука Модрич: Леао е сред най-добрите в света и се надявам да остане в Милан

Хърватската легенда заяви, че португалският национал сам ще реши бъдещето си, но призна, че би било огромен плюс за "росонерите“, ако остане на "Сан Сиро“
Лука Модрич изрази надежда, че Рафаел Леао ще продължи кариерата си в Милан, определяйки португалския национал като един от най-силните футболисти в света.
В интервю за италианското издание Gazzetta dello Sport хърватският ветеран подчерта, че не възнамерява да дава съвети на съотборника си относно бъдещето му.
"Не искам да му давам съвети. Рафа е достатъчно зрял, за да знае кое е най-доброто за него. Той знае колко много го обичат феновете и клубът. Рафа е страхотен играч и е прекрасно, че е при нас“, заяви Модрич.
Носителят на "Златната топка“ призна, че Леао не е направил най-силния си сезон заради контузии и проблеми с физическата форма, но е убеден, че качествата му не подлежат на съмнение.
"Ако остане, това ще бъде фантастично за всички нас. Той е един от най-добрите футболисти в света и съм сигурен, че може отново да достигне най-високото си ниво и да помогне на Милан да има успешен сезон“, коментира още хърватинът.
Модрич завърши с категоричното си желание да продължи да играе рамо до рамо с португалеца:
"Бих искал да остане, но той и клубът ще решат кое е най-доброто. Аз обаче, като негов съотборник, със сигурност искам Рафа да бъде част от Милан.