Хъл Сити си осигури услиготе на вратар

Хъл Сити подписа с вратаря Константинос Цолакис от Олимпиакос, съобщават от клуба от Висшата английска лига в сряда. Договорът на стража е за пет сезона, а британските медии пишат, че трансферната сума е 20 милиона лири плюс допълнителни бонуси.

Това е рекорден трансфер на "тигрите", надминавайки привличането на халфа Райън Мейсън от Тотнъм за 13 милиона паунда през 2016 година.

23-годишният Цолакис спечели четири титли от Суперлигата на Гърция с Олимпиакос и беше част от отбора, спечелил Лигата на конференциите през сезон 2023-24.

Вратарят има девет изиграни мача за националния отбор на Гърция. Той беше обявен за играч на сезона в Суперлигата през 25 година.

"Готов съм за нов епизод в кариерата. Хъл Сити е нещо различно, защото играем във Висшата лига. Трябва да се борим срещу топ футболисти, така че това е предизвикателство за мен. Чувствам се готов", каза Цолакис в изявление.

Хъл Сити си осигури промоция във Висшата лига, като победи Мидълзбро на финала в плейофите в Чемпиъншип и започва кампанията си в елита у дома срещу Манчестър Юнайтед на 22 август.