Селтик успокои феновете: Мартин О'Нийл ще бъде изписан до два дни

Селтик увери привържениците си, че мениджърът Мартин О'Нийл се възстановява добре, след като е претърпял малка медицинска процедура в болница.

От шотландския шампион разпространиха официално изявление, с което сложиха край на появилите се спекулации около здравословното състояние на северноирландския специалист.

"Можем да потвърдим, че Мартин О'Нийл претърпя малка процедура в болница. Очакваме той да бъде изписан през следващите ден-два. От негово име благодарим на всички фенове за отправените пожелания и молим да бъде уважено личното пространство на Мартин и неговото семейство“, написаха от клуба.

Опитният наставник изведе Селтик до рекордната 56-а шампионска титла на Шотландия през миналия сезон, а освен това спечели и Купата на Шотландската футболна асоциация.

"Детелините“ вече стартираха новата кампания в шотландския елит с минимална победа с 1:0 над ФК Дънди и очакват скоро О'Нийл отново да се завърне край тъчлинията.