Левски и Лудогорец сред съперниците на Етър в контролите от лятната подготовка

Два от водещите отбори в България са сред съперниците на Етър (Велико Търново) в предстоящите контроли от предсезонната подготовка, съобщиха от клуба. „Виолетовите“ ще срещнат шампиона Левски на 23 юни (вторник), а Лудогорец – на 26 юни.

Етърци се събират за подготовка на 15 юни. На 23-и играят с Левски на стадиона в Правец. На 26 юни (петък) тимът гостува на Лудогорец в Разград.

На 4 юли Етър играе с Ботев в Пловдив, а на 11 юли – с Черноморец (Бургас). Последната проверка е на 18 юли срещу Янтра (Габрово). Часовете на контролните срещи и мястото на провеждане на последните две ще се уточнява допълнително, като намерението е последната да бъде на стадион “Ивайло”.

Програмата:

23 юни Левски- Етър

26 юни Лудогорец – Етър

4 юли Ботев (Пд) – Етър

11 юли Етър – Черноморец

18 юли Етър – Янтра