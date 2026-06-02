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Левски и Лудогорец сред съперниците на Етър в контролите от лятната подготовка

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Спорт
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левски лудогорец сред съперниците етър контролите лятната подготовка
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Два от водещите отбори в България са сред съперниците на Етър (Велико Търново) в предстоящите контроли от предсезонната подготовка, съобщиха от клуба. „Виолетовите“ ще срещнат шампиона Левски на 23 юни (вторник), а Лудогорец – на 26 юни.

Етърци се събират за подготовка на 15 юни. На 23-и играят с Левски на стадиона в Правец. На 26 юни (петък) тимът гостува на Лудогорец в Разград.

На 4 юли Етър играе с Ботев в Пловдив, а на 11 юли – с Черноморец (Бургас). Последната проверка е на 18 юли срещу Янтра (Габрово). Часовете на контролните срещи и мястото на провеждане на последните две ще се уточнява допълнително, като намерението е последната да бъде на стадион “Ивайло”.

Програмата:

23 юни Левски- Етър
26 юни Лудогорец – Етър
4 юли Ботев (Пд) – Етър
11 юли Етър – Черноморец
18 юли Етър – Янтра

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