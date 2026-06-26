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Лудогорец спечели убедително първата си контрола

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"Орлите" се наложиха със 7:4 над Етър.

лудогорец стартира подготовката юни нов треньорски щаб
Снимка: Startphoto.bg
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Лудогорец победи със 7:4 Етър в контролна среща, която се игра в Разград.

Това бе първа проверка за Лудогорец, а мача тимът бе воден от помощника Микаел Старе заради отсъствието на старши треньора Пер-Матиас Хьогмо

Алберто Салидо вкара два гола за "орлите" още до десетата минута, след което двата тима си размениха три попадения в рамките на следващите десет минути.

Първо Никола Борисов намали за "болярите", след това Ерик Маркус бе точен за 3:1 за Лудогорец, преди Ивайло Марков да се разпише за 2:3.

В края на първата част "зелените" стигнаха до нови две попадения чрез Николай Николов и Агибу Камара, с което резултатът набъбна до 5:2 в тяхна полза.

Головете продължиха да падат един след друг и след почивката и в 53-тата минута Александър Маринов вкара за 6:2.

Ивайло Марков намали от дузпа час след началото, но само 120 секунди по-късно Бърнард Текпетей се разписа за 7:3. Последваха сериозни пропуски и от двете страни, преди в 90-ата минута Георги Александров да оформи крайния резултат с хубав параболичен удар.

#ПФК Лудогорец

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