Любослав Пенев започна с победа начело на Локомотив София

Любослав Пенев стартира победоносно престоя си начело на Локомотив София, след като столичният тим надделя с 2:1 над косовския шампион Дрита в контролна среща по време на подготвителния лагер в Банско.

Наставникът на „железничарите“, който пое отбора през лятото, разполагаше с почти всички свои футболисти, като единственият отсъстващ беше защитникът Калоян Костов, който все още се възстановява от контузия.

Дрита откри резултата в 17-ата минута чрез Арб Манай и се оттегли на почивката с гол аванс. До края на първата част и двата отбора имаха възможности да се разпишат, но не успяха да ги реализират.

След почивката Локомотив вдигна оборотите и постепенно наложи превес на терена. Въпреки тежките атмосферни условия и ранния етап от подготовката, „червено-черните“ създадоха повече опасности пред противниковата врата.

Изравнителното попадение падна в 62-ата минута, когато Ерол Дост се възползва от добра атака на столичани и възстанови равенството.

Когато срещата вървеше към реми, новото попълнение Марк-Емилио Папазов се превърна в герой за Локомотив. Нападателят реализира победния гол в четвъртата минута на добавеното време и донесе първи успех за тима под ръководството на Пенев.

Победата дава допълнително самочувствие на „железничарите“ в хода на лятната подготовка преди началото на новия сезон.