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Ясна е програмата на първите три кръга от футболното първенство, шампионатът се открива с мача Спартак Вн - ЦСКА 1948 на 17 юли

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Същата вечер от 21:15 часа шампионът Левски приема новака Дунав Русе

Спартак Варна ЦСКА 1948
Снимка: Startphoto.bg
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Българският футболен съюз съвместно с Лигата и "Нова Броудкастинг груп" утвърдиха програмата за първите три кръга от елитното футболно първенство. Шампионатът ще бъде открит на 17 юли от 19:00 часа с мача между Спартак (Варна) и ЦСКА 1948, а същата вечер от 21:15 часа шампионът Левски приема новака Дунав.

Ето и цялата програма:

I кръг:
17 юли (петък), от 19:00 часа:
Спартак (Варна) - ЦСКА 1948
От 21:15 часа:
Левски - Дунав

18 юли (събота), от 19:00 часа:
Септември - Арда
От 21:15 часа
Лудогорец - Локомотив (Пловдив)

19 юли (неделя), от 19:30 часа:
Ботев (Враца) - Черно море

20 юли (понеделник), от 19:15 часа:
Славия - ЦСКА
От 21:30 часа:
Ботев (Пловдив) - Локомотив (София)

II кръг:
24 юли (петък), от 21:15 часа:
Арда - Славия

25 юли (събота), от 19:00 часа:
ЦСКА 1948 - Ботев (Враца)
От 21:15 часа:
Локомотив (София) - Левски

26 юли (неделя), от 19:00 часа:
Черно море - Спартак (Варна)
От 21:15 часа:
Локомотив (Пловдив) - Септември

27 юли (понеделник), от 19:00 часа:
Дунав - Лудогорец

От 21:15 часа:
ЦСКА - Ботев (Пловдив)

III кръг:
31 юли (петък), от 19:00 часа:
Славия - Локомотив (Пловдив)
От 21:15 часа:
ЦСКА 1948 - Арда

1 август (събота), от 19:00 часа:
Левски - Септември
От 21:15 часа:
Ботев (Пловдив) - Черно море

2 август (неделя), от 19:00 часа:
Лудогорец - Ботев (Враца)
От 21:15 часа:
ЦСКА - Дунав

3 август (понеделник), от 21:15 часа:
Спартак (Варна) - Локомотив (Пловдив)

От БФС обявиха и някои условни промени, които могат да се случат в зависимост от резултатите на Левски и при положение, че "сините" не преодолеят първия кръг на Шампионската лига.

Във втория кръг:

Двубоят Локомотив (София) – Левски ще бъде преместен от събота, 25 юли, за неделя, 26 юли, като началният час 21:15 се запазва. Вследствие на това срещата Локомотив (Пловдив) – Септември ще се изиграе в събота, 25 юли, от 21:15 часа, вместо в неделя, 26 юли.

В третия кръг:

Срещата Левски – Септември ще бъде преместена от събота, 1 август, за понеделник, 3 август, с начален час 21:15. Двубоят Спартак (Варна) – Локомотив (Пловдив), който по програма трябва да започне в 21:15 часа на 3 август, ще бъде изтеглен за 19:00 часа в същия ден. Срещата Славия – Локомотив (София) ще се проведе в събота, 1 август, от 19:00 часа, вместо в петък, 31 юли.

Тези промени са заложени предварително с цел осигуряване на необходимата гъвкавост при изготвянето на календара в зависимост от участието на българските представители в европейските клубни турнири.

Веднага след изтеглянето на жребия за третия квалификационен кръг от европейските клубни турнири на 20.07.2026 г. и окончателното определяне на датите за участие на българските отбори ще бъде изготвена и обявена програмата за следващите кръгове от Първа лига.

#Първа лига 2026/2027

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