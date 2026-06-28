Шофьор без книжка и моторист пострадаха при две катастрофи в Разградско, съобщиха от полицията в Разград.

Единият от пътните инциденти е станал по третокласния път в землището на лознишкото село Студенец. Лек автомобил, управляван от неправоспособен 20-годишен мъж от селото, на ляв завой навлязъл в лентата за насрещно движение, блъснал се в еластична предпазна ограда и се преобърнал в крайпътно дере. Вследствие на катастрофата шофьорът е получил черепно-мозъчна травма, както и фрактури на гръдната кост и прешлени. Той е транспортиран в Отделението по анестезиология и интензивно лечение на разградската болница. От него са взети кръвни проби за изследване за наличие на алкохол и наркотични вещества.

При друг инцидент, станал в Исперих, е пострадал 43-годишен моторист. По информация на полицията лек автомобил, управляван от 56-годишен мъж от исперихското село Белинци, на кръстовище отнел предимството на мотоциклет. В резултат на това мотористът загубил контрол и паднал на пътното платно. Той е откаран в болницата в Исперих с фрактура на десния крак.

По двата случая се водят досъдебни производства.