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Шофьор без книжка и моторист пострадаха при две катастрофи в Разградско

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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шофьор без книжка моторист пострадаха две катастрофи разградско
Снимка: БТА/Архив
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Шофьор без книжка и моторист пострадаха при две катастрофи в Разградско, съобщиха от полицията в Разград.

Единият от пътните инциденти е станал по третокласния път в землището на лознишкото село Студенец. Лек автомобил, управляван от неправоспособен 20-годишен мъж от селото, на ляв завой навлязъл в лентата за насрещно движение, блъснал се в еластична предпазна ограда и се преобърнал в крайпътно дере. Вследствие на катастрофата шофьорът е получил черепно-мозъчна травма, както и фрактури на гръдната кост и прешлени. Той е транспортиран в Отделението по анестезиология и интензивно лечение на разградската болница. От него са взети кръвни проби за изследване за наличие на алкохол и наркотични вещества.

При друг инцидент, станал в Исперих, е пострадал 43-годишен моторист. По информация на полицията лек автомобил, управляван от 56-годишен мъж от исперихското село Белинци, на кръстовище отнел предимството на мотоциклет. В резултат на това мотористът загубил контрол и паднал на пътното платно. Той е откаран в болницата в Исперих с фрактура на десния крак.

По двата случая се водят досъдебни производства.

#две катастрофи #пострадал мотоциклетист #разградско #шофьор без книжка

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