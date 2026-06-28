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24-часово благотворително бягане в Морската градина на Варна

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Татяна Кисьова
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Чете се за: 01:42 мин.
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Снимка: БНТ
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
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Във Варна завърши 24-часовото благотворително бягане, което е част от кампанията "Аз вярвам и помагам". Валентин Сурталов сложи край на това предизвикателство, след като вече направи стотици обиколки в Морската градина. Той завърши 155-я километър от 24 часа бягане без да спира.

Владислав Николов, фондация "Аз вярвам и помагам": "Както и до сега сме продължавали от кампанията "Аз вярвам и помагам" и всеки може да провери в нашия сайт Аз вярвам и помагам.бг. Продължаваме с даряването на детски линейки, мобилни пунктове за кръводаряване, кувьози и различни медицински апаратури в цяла България. Това е абсолютна инициатива на Валентин. Той ни потърси с желанието му да се включи в това бягане, така че аз го подкрепям и с най-голямо удоволствие казвам - да. За първи път се случи 24-часово бягане с кауза в подкрепа на "Аз вярвам и помагам".

Валентин Сурталов: "През цялото време имаше бегачи с мен, те се въртяха дори през нощта, не съм оставал сам. Имаше доста младежи и имаше някои момчета, които се включиха. Искам повече млади хора да измислят такива различни каузи, да се включват, няма значение дали с бягане или с каквото да е. Искам да ги приканя. Очертава се да станат над 160 км."

Вижте прякото включване на Татяна Кисьова

#"Аз вярвам и помагам" #Сдружение "Аз вярвам и помагам" #благотворителен маратон #благотворително бягане #морската градина #Варна

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