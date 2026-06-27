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Шофьор загина при катастрофа по пътя между две харманлийски села

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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шофьор загина катастрофа пътя две харманлийски села
Снимка: БТА/Архив
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Шофьор загина при катастрофа по пътя между харманлийските села Иваново и Върбово, съобщиха от "Пътна полиция" – Хасково. Сигналът за произшествието е бил подаден около 10:30 часа днес.

По неустановени засега причини, лекият автомобил е излязъл от пътното платно и се е преобърнал. Според интерактивната карта на МВР за пътнотранспортните произшествия, е имало и удар в дърво. Пристигналите на място екипи само са констатирали смъртта на водача на 69-годишна възраст.

Образувано е досъдебно производство, по което ще бъде извършена и аутопсия, за да се установи дали причина не е рязко влошаване на здравословното състояние на водача, добавиха от полицията.

#загинал при катастрофа #Харманлийско

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