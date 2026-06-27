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Черно море привлече Мохамед Аши Буаклин

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Спорт
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Той е четвъртото ново попълнение на "моряците" през това лято

черно море привлече мохамед аши буаклин
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Френският халф от марокански произход Мохамед Аши Буаклин е четвъртото ново попълнение на Черно море през това лято.

Мохамед Аши е роден на 16.1.2002 г. в Бонди, Франция. Играе като полузащитник. Може да изпълнява както офанзивни, така и дефанзивни функции в средата на терена.

Започва да тренира футбол в местния АС Бонди, а на 14-годишна възраст е привлечен в школата на Нант. През 2020 г. заиграва за „Б“ отбора на клуба в 4-та френска дивизия, за който записва 57 мача с 11 гола. Година по-късно дебютира за юношеския национален отбор на Франция до 20 г. Изиграва общо 6 мача и бележи 1 гол срещу Германия. С Франция печели силният международен турнир Морис Ревело, по-известен като Тулон.

През 2022 г. е извикан в представителния тим на Нант, дебютирайки в Лига 1 в мач срещу Сент Етиен. Общо има 3 участия в елита на Франция. През януари 2023 г. е преотстъпен в третодивизионния Париж 13 Атлетико, за който записва 13 мача. През 2024 г. се разделя с Нант и преминава в тима на Роде от Лига 2. През последните два сезона има на сметката си 20 мача с 1 гол във второто ниво на френския футбол.

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# Мохамед Аши Буаклин #ПФК Черно море

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