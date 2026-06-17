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Черно море привлече Александър Тодоров и Петър Андреев, раздели се с Росен Стефанов

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Спорт
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Варненци продължават селекцията за новия сезон, а дългогодишният защитник напуска „Тича“ след повече от десетилетие в клуба

Черно море привлече Александър Тодоров и Петър Андреев, раздели се с Росен Стефанов
Снимка: Startphoto.bg
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Черно море обяви две нови попълнения и една раздяла в рамките на лятната си селекция. Варненският клуб подписа договори с полузащитниците Александър Тодоров и Петър Андреев, а по взаимно съгласие се раздели с централния защитник Росен Стефанов.

24-годишният Александър Тодоров се присъедини към тима още в началото на подготовката и вече официално е футболист на „моряците“. Юношата на Септември натрупа сериозен опит с екипите на столичния клуб и Монтана, за който изигра 94 мача в последните три сезона.

Черно море финализира и привличането на Петър Андреев. Роденият през 2004 година халф и крило е продукт на школата на Локомотив Пловдив, а през миналия сезон игра за Монтана. Андреев има и шест участия за младежкия национален отбор на България.

Паралелно с новите трансфери варненци се разделиха с Росен Стефанов. Защитникът е част от клуба от 2015 година, когато пристига от Доростол Силистра. Той преминава през всички възрастови групи на академията, преди да стигне до представителния тим, за който записва 47 официални мача.

От Черно море благодариха на Стефанов за професионализма и отдадеността му през годините, като му пожелаха успех в бъдещата кариера.

"Моряците“ продължават подготовката си за новия сезон, като по време на лятната пауза са планирали шест контролни срещи.

#Петър Андреев #Росен Стефанов # Александър Тодоров #ПФК Черно море

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