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Бившият младежки национал Венцислав Керчев е първото ново попълнение на Черно море

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29-годишният бранител през последната кампания записа 37 мача за изпадналия във Втора лига Добруджа

Бившият младежки национал Венцислав Керчев е първото ново попълнение на Черно море

Черно море започна лятната си селекция с привличането на бившия младежки национал Венцислав Керчев. Той подписа договора си днес и ще носи екипа на “моряците” през новия сезон, съобщиха от варненския елитен футболен клуб.

29-годишният бранител през последната кампания записа 37 мача за изпадналия във Втора лига Добруджа, на който беше капитан през по-голямата част от сезона.

Роден в Русе, Керчев започва да тренира футбол на 7-годишна възраст в школата на местния Дунав. През 2010 година преминава в академията на Лудогорец, където постепенно се утвърждава като един от перспективните млади защитници.

Преди сезон 2015/16 той става част от Лудогорец II и дебютира в Б група на 25 юли при загубата с 2:3 от Дунав. В рамките на месец и половина записва осем мача за втория тим, след което е повикан в първия състав от треньора Едуард Ераносян и на 19 септември 2015 година прави своя дебют в елита, като изиграва пълни 90 минути при победата с 2:1 над Ботев (Пловдив). Половин година по-късно бележи и първия си гол за „орлите“ – при успеха с 2:0 като гост на Берое на 19 март 2016 година.

В кариерата си Керчев е играл още за тимовете на Ботев Враца, Славия и Локомотив (Горна Оряховица). Има и 12 мача с 1 гол за младежкия национален отбор на България.

Черно море започва подготовката си за предстоящия сезон 2026/27 на 15 юни на клубния си стадион "Тича" във Варна.

#Венцислав Керчев #ПФК Черно море

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