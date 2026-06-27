Георги Миланов дебютира за Ботев Пловдив при победа над Балкани

Ботев Пловдив записа трета поредна победа в контролите. „Жълто-черните“ се наложиха с 2:0 над евроучастника Балкани. Двубоят се игра пред над 1000 зрители на стадион „Христо Ботев“.

Първи минути с екипа на „канарчетата“ записа Георги Миланов.

Мачът стартира отлично за пловдивчани. В 7-ата минута домакините отнеха топката след преса в половината на съперника, кълбото стигна до Карлос Меоти и той с удар в далечния ъгъл се разписа за 1:0.

Три минути по-късно дойде първата намеса на Даниел Наумов, който спаси удар от средна дистанция.

Второто полувреме започна с ранен гол за „канарчетата“, дошъл след красива атака. В 50-ата минута Карлос Меоти пусна пас зад гърба на „бялата“ отбрана към Педро Игор, а фланговият състезател технично прехвърли вратаря за 2:0.

Гостите имаха шанс да се върнат в мача след като получиха дузпа в 55-ата минута, но Даниел Наумов обра овациите на публиката, спасявайки удара от бялата точка.

Пет минути по-късно публиката отново бе на крака, за да аплодира първите минути с екипа на „канарчетата“ на Георги Миланов.

В 65-ата минута Самуил Цонов бе близо до попадение, но изстрелът му се спря в страничната греда.

Следващата контрола на Ботев Пловдив е в сряда от 18:30 часа срещу Черноморец Бургас на Футболен комплекс „Никола Щерев - Старика“.