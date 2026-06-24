Ботев Пловдив се подсили с Георги Миланов

Ботев Пловдив осъществи трансферен удар. „Жълто-черните“ привлякоха в редиците си атакуващия футболист Георги Миланов, съобщиха от клуба.

Един от най-титулуваните български футболисти в последните години парафира договор с „канарчетата“ за две години, с опция за удължаване на контракта.

Георги Миланов е роден на 19 февруари 1992 година и има богат опит както в българското първенство, така и в чужбина. През 2012 година е избран за Футболист №1 на България.

В кариерата си Миланов е 2-кратен шампион на Русия с ЦСКА Москва, 2-кратен шампион на България с Литекс Ловеч, носител на Купата на Унгария с МОЛ Види и носител на Купата на България с Левски София.

Атакуващият футболист има 54 мача за мъжкия национален отбор на България. За последно Миланов игра за румънския Динамо Букурещ, където записа общо 94 мача.

В най-стария български футболен клуб Георги Миланов ще носи фланелката с №17.