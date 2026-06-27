Гол в добавеното време донесе равенство на Левски в контролата с Ботев Враца

Българският футболен шампион Левски завърши наравно 1:1 с Ботев Враца в третата си контролна среща преди началото на новия сезон. Това бе трети мач в Правец за "сините", които преди това надиграха Етър Велико Търново с 6:0 и Академик Свищов с 4:0.

Левски започна в състав, който до голяма степен наподобява този, който ще бъде и титулярен през новия сезон за евротурнирите - отвъд правилото за български играч, роден след 1 януари 2003. Нападателите Мустафа Сангаре и Хуан Переа обаче отсъстваха и "сините" играха напред без таран, а вместо това стартираха с Армстронг Око-Флекс и новаците в отбора Рейналдо и Давид Кусо.

Мазир Сула обаче получи контузия и бе заменен от Стивън Стоянчов, с което Левски получи и типичен таран. Първата опасност обаче бе за Кусо, който изпрати бомбен шут от далечно разстояние, но той бе избит от вратаря на Ботев.

Ботев откри резултата в началото на втората част. В 54-та минута Владислав Найденов проби по дясното крило и подаде на непокрити Мартин Петков, а юношата на "сините" преодоля без проблем Огнян Владимиров.

Левски натисна след попадението, но Евертон Бала на два пъти и веднъж Адриан Райчев не успяха да преодолеят стража на врачанския тим. Двамата обаче комбинираха за изравнителното попадение в третата минута на добавеното време. Райчев центрира от дясното крило, а Бала засече с глава за крайното 1:1.

Следващата контрола на Левски е и официално представяне на отбора пред феновете. Мачът с Радник Сурдулица е насрочен за вторник от 19:30 часа на стадион "Георги Аспарухов".