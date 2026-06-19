Левски победи Академик Свищов в първата си лятна контрола

Давид Кусо записа гол и асистенция в неофициалния си дебют, а Левски започна лятната си подготовка за българското първенство по футбол и евротурнирите с победа с 4:0 срещу третодивизионния Академик Свищов. Мачът бе проведен по време на лагера на "сините" в Правец.

Старши треньорът Хулио Веласкес заложи на експериментален състав, като от твърдите титуляри на терена бяха Майкон, Кристиан Димитров, Акрам Бурас и Евертон Бала. Изненадата дойде от включването на централния нападател Стивън Стоянчов, а от първата минута започна и новото попълнение Давид Кусо. Анголецът застана на дясното крило.

Шампионите поведоха още във втората минута. Кусо подаде към Оливер Камдем и десният бек центрира в близост до аутлинията, а Армстронг Око-Флекс изпревари защитник на Академик и се разписа от близко разстояние. Секунди по-късно Кусо сам покачи на 2:0, след като дриблира покрай четирима съперници и преодоля вратаря.

Кусо записа и асистенция в 38-ата минута, когато подаде на Акрам Бурас в наказателното поле и алжирецът бе точен за 3:0, за да затвърди доминацията на "сините".

Веласкес очаквано направи промени за началото на втората част, в която в игра са появиха и другите двама нови - Рейналдо и Адриан Райчев. Четвъртото попадение обаче дойде от други резерви в 69-ата минута. Мазир Сула центрира от дясното крило и намери Хуан Переа, който бе точен за 4:0.