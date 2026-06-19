БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
8
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Израел и Хизбула се разбраха за незабавно прекратяване на...
Чете се за: 01:42 мин.
Вижте верните отговори на теста по математика от външното...
Чете се за: 00:30 мин.
3 години и 6 месеца затвор за Симона Радева за...
Чете се за: 01:07 мин.
МВР: Има насоки за местонахождението на Петьо Петров -...
Чете се за: 03:05 мин.
МВР за акциите в страната: Нулева толерантност към...
Чете се за: 01:37 мин.
"Мяра": Мнозинство от над две трети се гордее с...
Чете се за: 01:30 мин.
Преговорите САЩ – Иран в швейцарския курорт...
Чете се за: 03:25 мин.
Вариант 1 беше изтеглен на НВО по математика за учениците...
Чете се за: 01:30 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Контролна среща: Левски - Академик Свищов (ГАЛЕРИЯ)

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Спорт
Запази

Левски спечели първата си контрола за лятото

Левски Академик Свищов
Снимка: Startphoto.bg
Слушай новината

Снимки: Startphoto

#Академик Свищов

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
Вариант 1 беше изтеглен на НВО по математика за учениците от 7-и клас
2
Вариант 1 беше изтеглен на НВО по математика за учениците от 7-и клас
Утре пускат движението по ремонтираното платно за София на АМ „Тракия" в област Пазарджик
3
Утре пускат движението по ремонтираното платно за София на АМ...
3 години и 6 месеца затвор за Симона Радева за укривателство на Георги Семерджиев
4
3 години и 6 месеца затвор за Симона Радева за укривателство на...
Незаконният град край Варна: Започва издаването на първите заповеди за събаряне
5
Незаконният град край Варна: Започва издаването на първите заповеди...
Румен Миланов: ДАНС трябва да предостави повече информация по казуса КУБ
6
Румен Миланов: ДАНС трябва да предостави повече информация по...

Най-четени

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
Вариант 1 беше изтеглен на НВО по математика за учениците от 7-и клас
2
Вариант 1 беше изтеглен на НВО по математика за учениците от 7-и клас
Заснеха рядък вид акула гоблин в дълбоките води на Тихия океан
3
Заснеха рядък вид акула гоблин в дълбоките води на Тихия океан
Топовни салюти, военен парад и авиошоу за рождения ден на крал Чарлз III
4
Топовни салюти, военен парад и авиошоу за рождения ден на крал...
"Полиция, спри! Полиция, отбий!": Небрандирани полицейски коли ще спират агресивни шофьори
5
"Полиция, спри! Полиция, отбий!": Небрандирани полицейски...
Посмъртно удостоиха Михаил Белчев с голямата награда „Христо Г. Данов“ за цялостен принос в книжовната литература
6
Посмъртно удостоиха Михаил Белчев с голямата награда „Христо...

Още от: Футбол

Левски победи Академик Свищов в първата си лятна контрола
Левски победи Академик Свищов в първата си лятна контрола
Португалският футболист Бубакар Хане ще играе в Спартак 1918 със свободен трансфер от Добруджа Португалският футболист Бубакар Хане ще играе в Спартак 1918 със свободен трансфер от Добруджа
Чете се за: 01:20 мин.
Истории от Световните първенства – 1974 Истории от Световните първенства – 1974
Чете се за: 13:32 мин.
Арда обяви привличането на Преслав Бачев Арда обяви привличането на Преслав Бачев
Чете се за: 00:50 мин.
Истории от Световните първенства – 1970 Истории от Световните първенства – 1970
Чете се за: 14:20 мин.
Бившият собственик на Левски Васил Божков претендира за над пет милиона евро от настоящото ръководство на "сините" Бившият собственик на Левски Васил Божков претендира за над пет милиона евро от настоящото ръководство на "сините"
Чете се за: 09:52 мин.

Водещи новини

Румен Радев: България ще наложи вето на санкциите срещу Русия и заради Вагит Алекперов
Румен Радев: България ще наложи вето на санкциите срещу Русия и...
Чете се за: 03:15 мин.
Европа
Читател сигнализира: Задача от НВО-то за 7 клас дава точки за грешен отговор Читател сигнализира: Задача от НВО-то за 7 клас дава точки за грешен отговор
Чете се за: 01:17 мин.
Общество
МОН с позиция за оценяването на спорната задача на НВО по математика МОН с позиция за оценяването на спорната задача на НВО по математика
Чете се за: 02:52 мин.
У нас
Десетки сигнали за мазут от няколко плажа по Южното Черноморие (СНИМКИ) Десетки сигнали за мазут от няколко плажа по Южното Черноморие (СНИМКИ)
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
След акцията в Пловдивския университет: Двама са привлечени като...
Чете се за: 03:10 мин.
У нас
Вижте верните отговори на теста по математика от външното оценяване...
Чете се за: 00:30 мин.
У нас
3 години и 6 месеца затвор за Симона Радева за укривателство на...
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
ГДБОП арестува производител на 3D принтирани оръжия в Бургас
Чете се за: 01:40 мин.
Регионални
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ