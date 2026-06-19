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Контролна среща: Левски - Академик Свищов (ГАЛЕРИЯ)
от
БНТ
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19:16, 19.06.2026
Спорт
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Левски спечели първата си контрола за лятото
Снимка: Startphoto.bg
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#Академик Свищов
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