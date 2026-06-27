Джеймс Ето'о се лекува в Камерун

Медицинският щаб на ЦСКА полага максимални усилия, за да възстанови Джеймс Ето'о възможно най-скоро. След успеха с 2:1 над Брине старши треньорът Христо Янев разкри, че камерунецът се възстановява от инфекциозно заболяване. В момента Ето'о се намира в родината си Камерун. Това стана ясно от публикувани снимки и видеа в социалните мрежи.

Изглежда нереално ключовият футболист на ЦСКА да вземе участие в контролата срещу Одра Ополе на 28 юни, така че очакванията са той да се завърне за проверката срещу Марек на 3 юли, за да натрупа игрови минути преди първия официален мач на ЦСКА в Европа.

Първият двубой за 31-кратните шампиони през новия сезон е срещу Дери Сити в квалификациите за Лига Европа. Срещата е насрочена за 9 юли на стадион „Васил Левски“.

В края на миналия сезон ЦСКА обяви, че Ето'о е подписал нов договор, който го обвързва до лятото на 2029 година. През кампания 2025/26 той се утвърди като един от най-важните играчи на отбора, записвайки 37 мача, 4 гола и 10 асистенции.

Камерунецът реализира победната дузпа във финала за Купата на България срещу Локомотив Пловдив, а през есента на 2025 година донесе успеха с 1:0 над Левски в дербито.