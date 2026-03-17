Берое се подсили с аржентинец

Берое обяви привличането на офанзивния халф Марко Боргнино. За последно той е играл в третодивизионния аржентински Алварадо.

Марко Боргнино е на 28 години. Роден е в Аржентина, но притежава и италиански паспорт. Освен за Алварадо, халфът е играл в чилийския Кобрелоа, румънския Фарул, португалския Насионал (Мадейра) и редица аржентински отбори. Юноша е на Атлетико де Рафаела.

В своята кариера е изиграл 150 срещи, в които е отбелязал 21 попадения.

След загубата от Левски през уикенда старши треньорът на Берое Хосу Урибе посочи, че аржентинецът има качествата на трансферирания в Лудогорец Алберто Салидо и е играч, който може да помогне в атака.