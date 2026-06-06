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Португалия спечели контролата с Чили с голове след почивката

Милен Костов от Милен Костов
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Чете се за: 01:37 мин.
Спорт
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Кристиано Роналдо игра през първото полувреме.

Национален отбор Португалия футбол
Снимка: БТА
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Португалия победи Чили с 2:1 в контролна среща, играна на стадион "Жамор" в Лисабон. Гонсало Гедеш и Бруно Фернандеш се разписаха за победителите.

До 10-ата минута поругалците можеха да водят в резултата, но Лоурънс Вигору спаси удар с глава на Рубен Диаш, а Рафаел Леао стреля в лявата греда.

Кристиано Роналдо изпрати топката в противниковата врата в 36-ата минута, но попадението не бе зачетено заради засада.

В добавеното време на първата част и двата отбора останаха с човек по-малко на терена. Рафаел Леао и Иван Роман получиха директни червени картони и бяха изгонени след масово спречкване.

След почивката иберийците откриха резултата. Рубен Невеш изведе Гонсало Гедеш сам срещу вратаря в наказателното поле и нападателят се разписа с шут в далечния ъгъл.

Възпитаниците на Роберто Мартинес удвоиха преднината си четвърт час преди края на редовното време. Бруно Фернандеш бе точен с удар от движение извън пеналтерията.

Гостите стигнаха до почетен гол в добавеното време. Резервата Лукас Сепеда оформи крайния резултат с изстрел извън наказателното поле.

В последната си контрола преди световното първенство Португалия посреща Нигерия в Лейрия.

#Национален отбор на Чили по футбол #Национален отбор на Португалия по футбол

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