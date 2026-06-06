Министърът на младежта и спорта уважи благотворителния мач в Бургас.
Министърът на младежта и спорта Енчо Керязов присъства на благотворителната инициатива „Мач на надеждата“, организирана от фондацията на футболната легенда Стилиян Петров. Събитието се проведе на стадион „Лазур“ в Бургас и събра футболни легенди, обществени личности и стотици съпричастни граждани в подкрепа на хората, борещи се с онкологични заболявания.
В знак на признателност за значимия обществен принос и усилията му в подкрепа на хората с онкологични заболявания министър Енчо Керязов връчи почетен плакет на Стилиян Петров.
„Вашата инициатива се превърна в символ на човечност, съпричастност и вяра в доброто. Тази благородна кауза показва, че спортът има силата не само да обединява хората, но и да променя съдби“, каза министър Керязов.
В подкрепа на каузата на събитието присъства и президентът на Република България Илияна Йотова.
Средствата, събрани от благотворителния двубой, ще бъдат насочени към Бургаския онкологичен център и към подкрепа на хора, които водят своята битка с рака.
„Мач на надеждата“ за пореден път доказва, че спортът може да бъде мощен инструмент за обединение, съпричастност и подкрепа на значими обществени каузи, като дава надежда на хората, които най-силно се нуждаят от нея“, каза още министърът на младежта и спорта Енчо Керязов.