Алберто Салидо се присъедини към Лудогорец

Лудогорец проведе официална тренировка на преди реванша срещу Ференцварош в плейофите на Лига Европа. Селекцията на Пер-Матиас Хьогмо тренира на стадион „Христо Ботев“, а в заниманието се включи и Алберто Салидо. Испанският нападател бе привлечен в последните часове от разградчани на трансферния прозорец в България, като дойде от Берое.

Припомняме, че „орлите“ спечелиха срещу унгарците преди по-малко от седмица в Разград. „Зелените“ заминават по-късно днес в 14:30 часа за Будапеща с чартърен полет от летище „Пловдив“, а в 17:30 ч. местно време Хьогмо ще даде официалната си пресконференция преди реванша. Участие в брифинга ще вземе и вратарят Хендрик Бонман.

Наказан за двубоя в унгарската столица е защитникът Диниш Алмейда заради натрупани жълти картони.