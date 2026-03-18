Безпрецедентно: Мароко стана шампион на Африка за сметка на Сенегал

Африканската футболна конфедерация (КАФ) взе безпрецедентно решение да отнеме титлата на Сенегал от Купата на африканските нации 2025 и да я присъди на Мароко.

Решението идва два месеца след драматичния финал, игран в Рабат на 18 януари 2026 г., който първоначално бе спечелен от Сенегал с 1:0 след продължения.

Скандалът избухна в края на редовното време, когато домакините получиха дузпа, а сенегалските футболисти напуснаха терена в знак на протест, подкрепени от треньорския щаб. Впоследствие те се върнаха на игрището, но ситуацията доведе до сериозно напрежение и официална жалба от страна на мароканската федерация.

След разглеждане на случая, Апелативната комисия на КАФ постанови, че действията на Сенегал нарушават правилника на турнира. В резултат на това отборът е обявен за загубил финала служебно, а резултатът е променен на 3:0 в полза на Мароко.

Така мароканците печелят титлата от Купата на африканските нации за първи път от 1976 година.

От КАФ уточниха, че санкциите включват и дисциплинарни мерки за отделни инциденти по време на мача, сред които поведение на играчи, намеса около ВАР зоната и други организационни нарушения.

Решението предизвика сериозен отзвук във футболния свят, тъй като подобна промяна на краен резултат и шампион след изигран финал е изключително рядък прецедент.