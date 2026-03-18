Безпрецедентно: Мароко стана шампион на Африка за сметка на Сенегал

КАФ присъди служебна победа на домакините и промени изхода от финала на Купата на африканските нации

Безпрецедентно: Мароко стана шампион на Африка за сметка на Сенегал
Африканската футболна конфедерация (КАФ) взе безпрецедентно решение да отнеме титлата на Сенегал от Купата на африканските нации 2025 и да я присъди на Мароко.

Решението идва два месеца след драматичния финал, игран в Рабат на 18 януари 2026 г., който първоначално бе спечелен от Сенегал с 1:0 след продължения.

Скандалът избухна в края на редовното време, когато домакините получиха дузпа, а сенегалските футболисти напуснаха терена в знак на протест, подкрепени от треньорския щаб. Впоследствие те се върнаха на игрището, но ситуацията доведе до сериозно напрежение и официална жалба от страна на мароканската федерация.

След разглеждане на случая, Апелативната комисия на КАФ постанови, че действията на Сенегал нарушават правилника на турнира. В резултат на това отборът е обявен за загубил финала служебно, а резултатът е променен на 3:0 в полза на Мароко.

Така мароканците печелят титлата от Купата на африканските нации за първи път от 1976 година.

От КАФ уточниха, че санкциите включват и дисциплинарни мерки за отделни инциденти по време на мача, сред които поведение на играчи, намеса около ВАР зоната и други организационни нарушения.

Решението предизвика сериозен отзвук във футболния свят, тъй като подобна промяна на краен резултат и шампион след изигран финал е изключително рядък прецедент.

Свързани статии:

Мароко осъди на затвор 19 футболни фенове заради действията им по време на финала на Купата на африканските нации
Мароко осъди на затвор 19 футболни фенове заради действията им по време на финала на Купата на африканските нации
Чете се за: 01:50 мин.
Сенегал триумфира в Купата на африканските нации
Сенегал триумфира в Купата на африканските нации
Чете се за: 00:37 мин.
#африканска футболна конфедерация #Национален отбор на Сенегал по футбол #Национален отбор на Мароко по футбол

ТОП 24

Варненско семейство плаща с месеци завишени сметки за ток, проблемът – в електромера
1
Варненско семейство плаща с месеци завишени сметки за ток,...
Отиде си легендата на кукления театър Слава Рачева – гласът на "Педя човек - лакът брада"
2
Отиде си легендата на кукления театър Слава Рачева – гласът...
Застудяване и валежи в близките дни
3
Застудяване и валежи в близките дни
Иран - "Не искаме примирие", Тръмп - "Ние сме най-силната държава в света"
4
Иран - "Не искаме примирие", Тръмп - "Ние сме...
Убит е Али Лариджани, наричан "силният човек в Техеран", съобщи Израел
5
Убит е Али Лариджани, наричан "силният човек в Техеран",...
Доналд Тръмп разочарован от липсата на желание съюзниците на САЩ да обезопасят Ормузкия проток
6
Доналд Тръмп разочарован от липсата на желание съюзниците на САЩ да...

Най-четени

Най-ценната българска монета струва почти колкото едностаен апартамент в София
1
Най-ценната българска монета струва почти колкото едностаен...
Прокуратурата: Вдигната е банковата тайна за 44 сметки, свързани с НПО-то на "Петрохан"
2
Прокуратурата: Вдигната е банковата тайна за 44 сметки, свързани с...
Д-р Благомир Здравков за напускащия екип в Педиатричната болница в София: Свободните щатни бройки вече са запълнени
3
Д-р Благомир Здравков за напускащия екип в Педиатричната болница в...
Най-много пари на роднините си у нас са изпратили българи от Великобритания и САЩ
4
Най-много пари на роднините си у нас са изпратили българи от...
НОИ: Великденските добавки ще бъдат изплатени с пенсиите за април
5
НОИ: Великденските добавки ще бъдат изплатени с пенсиите за април
Десетки ранени в Израел след удари с ирански ракети
6
Десетки ранени в Израел след удари с ирански ракети

Още от: Световен футбол

Игор Тиаго ще брани честта на Бразилия
Игор Тиаго ще брани честта на Бразилия
Карло Анчелоти: В Бразилия стресът е по-малко, хората тук ме обичат Карло Анчелоти: В Бразилия стресът е по-малко, хората тук ме обичат
Чете се за: 01:40 мин.
Клаудио Шефер: Клубовете трябва да се съобразяват с футболния съюз, ако искат силен национален отбор Клаудио Шефер: Клубовете трябва да се съобразяват с футболния съюз, ако искат силен национален отбор
Чете се за: 03:57 мин.
Сагата продължава: Иран поиска мачовете му на Мондиал 2026 да не се играят в САЩ Сагата продължава: Иран поиска мачовете му на Мондиал 2026 да не се играят в САЩ
Чете се за: 02:07 мин.
Доналд Тръмп за Иран на Мондиала: Безопасността им е приоритет Доналд Тръмп за Иран на Мондиала: Безопасността им е приоритет
Чете се за: 01:50 мин.
Първи реакции след отказа на Иран да участва на Мондиал 2026 Първи реакции след отказа на Иран да участва на Мондиал 2026
Чете се за: 01:20 мин.

Водещи новини

Лидерски сблъсъци и нови играчи по пътя към 52-рия парламент
Лидерски сблъсъци и нови играчи по пътя към 52-рия парламент
Чете се за: 08:15 мин.
У нас
Изборните нарушения: Ефективни ли са разследванията и достатъчни ли са наказанията? Изборните нарушения: Ефективни ли са разследванията и достатъчни ли са наказанията?
Чете се за: 03:47 мин.
Политика
Премиерът Андрей Гюров обяснява във видео защо държавната помощ за гориво е 20 евро Премиерът Андрей Гюров обяснява във видео защо държавната помощ за гориво е 20 евро
Чете се за: 01:05 мин.
У нас
Отиде си легендата на кукления театър Слава Рачева – гласът на "Педя човек - лакът брада" Отиде си легендата на кукления театър Слава Рачева – гласът на "Педя човек - лакът брада"
Чете се за: 02:20 мин.
У нас
Трагедията край Маслен нос: Какви са версиите за потъването на...
Чете се за: 03:37 мин.
У нас
Войната в Близкия изток: Оставки на хора от кръга около Тръмп...
Чете се за: 05:47 мин.
По света
Официално приеха удължителния бюджет в ресорната комисия
Чете се за: 04:17 мин.
У нас
Епидемия от менингит във Великобритания
Чете се за: 00:42 мин.
По света
