Симеоне: Трябва да ударим Тотнъм в точния момент

Наставникът на Атлетико Мадрид не се успокоява въпреки аванса преди реванша в Лондон

Симеоне: Трябва да ударим Тотнъм в точния момент
Старши треньорът на Атлетико Мадрид Диего Симеоне заяви, че неговият отбор ще подхожда с пълна концентрация въпреки преднината от 5:2 срещу Тотнъм преди реванша от осминафиналите в Шампионска лига.

"Говорим си за същите неща, както винаги. Ще се опитаме да продължим по същия начин, по който играхме на "Метрополитано“. Ще има различни ситуации, но ще се стремим да направим това, което искаме. Понякога ще успяваме повече, друг път – не, но нивото на състезание остава същото“, коментира аржентинецът.

Той подчерта, че очаква труден мач в Лондон, въпреки комфортния аванс.

"Съперникът е интензивен отбор и ще бъде подкрепян от феновете си. Ние трябва да играем срещу всичко това. Не обръщам внимание на броя голове – важно е балансът между атака и защита.“, продължи Симеоне

Симеоне допълни, че ключът към успеха ще бъде начинът, по който Атлетико подходи към двубоя.

"Имаме аванс от три гола, но трябва да изиграем мача правилно. Най-добрият сценарий е да отбележим първи и да ги поставим в по-трудна ситуация.“, заключи легендата на "дюшекчиите"

Испанският тим е с единия крак в четвъртфиналите, но наставникът ясно показа, че няма намерение да допуска отпускане в реванша.

#УЕФА Шампионска лига 2025/26 #ФК Тотнъм #ФК Атлетико Мадрид

ТОП 24

Варненско семейство плаща с месеци завишени сметки за ток, проблемът – в електромера
1
Варненско семейство плаща с месеци завишени сметки за ток,...
Отиде си легендата на кукления театър Слава Рачева – гласът на "Педя човек - лакът брада"
2
Отиде си легендата на кукления театър Слава Рачева – гласът...
Застудяване и валежи в близките дни
3
Застудяване и валежи в близките дни
Иран - "Не искаме примирие", Тръмп - "Ние сме най-силната държава в света"
4
Иран - "Не искаме примирие", Тръмп - "Ние сме...
Убит е Али Лариджани, наричан "силният човек в Техеран", съобщи Израел
5
Убит е Али Лариджани, наричан "силният човек в Техеран",...
Доналд Тръмп разочарован от липсата на желание съюзниците на САЩ да обезопасят Ормузкия проток
6
Доналд Тръмп разочарован от липсата на желание съюзниците на САЩ да...

Най-четени

Най-ценната българска монета струва почти колкото едностаен апартамент в София
1
Най-ценната българска монета струва почти колкото едностаен...
Прокуратурата: Вдигната е банковата тайна за 44 сметки, свързани с НПО-то на "Петрохан"
2
Прокуратурата: Вдигната е банковата тайна за 44 сметки, свързани с...
Д-р Благомир Здравков за напускащия екип в Педиатричната болница в София: Свободните щатни бройки вече са запълнени
3
Д-р Благомир Здравков за напускащия екип в Педиатричната болница в...
Най-много пари на роднините си у нас са изпратили българи от Великобритания и САЩ
4
Най-много пари на роднините си у нас са изпратили българи от...
НОИ: Великденските добавки ще бъдат изплатени с пенсиите за април
5
НОИ: Великденските добавки ще бъдат изплатени с пенсиите за април
Десетки ранени в Израел след удари с ирански ракети
6
Десетки ранени в Израел след удари с ирански ракети

Още от: Шампионска лига

Арсенал пречупи Леверкузен и продължава уверено към 1/4-финалите
Арсенал пречупи Леверкузен и продължава уверено към 1/4-финалите
ПСЖ разгроми Челси в Лондон и продължава безапелационно напред ПСЖ разгроми Челси в Лондон и продължава безапелационно напред
Чете се за: 01:52 мин.
Игор Тудор: Все още сме в играта срещу Атлетико Игор Тудор: Все още сме в играта срещу Атлетико
Чете се за: 01:17 мин.
Мисията изглежда невъзможна за Манчестър Сити в реванша с Реал Мадрид Мисията изглежда невъзможна за Манчестър Сити в реванша с Реал Мадрид
Чете се за: 02:40 мин.
70 евро ще струва най-евтиният билет за финала на Шампионската лига 70 евро ще струва най-евтиният билет за финала на Шампионската лига
Чете се за: 01:52 мин.
Арбеола е уверен във завръщането на Мбапе на реванша със Сити Арбеола е уверен във завръщането на Мбапе на реванша със Сити
Чете се за: 01:17 мин.

Водещи новини

Лидерски сблъсъци и нови играчи по пътя към 52-рия парламент
Лидерски сблъсъци и нови играчи по пътя към 52-рия парламент
Чете се за: 08:15 мин.
У нас
Изборните нарушения: Ефективни ли са разследванията и достатъчни ли са наказанията? Изборните нарушения: Ефективни ли са разследванията и достатъчни ли са наказанията?
Чете се за: 03:47 мин.
Политика
Премиерът Андрей Гюров обяснява във видео защо държавната помощ за гориво е 20 евро Премиерът Андрей Гюров обяснява във видео защо държавната помощ за гориво е 20 евро
Чете се за: 01:05 мин.
У нас
Отиде си легендата на кукления театър Слава Рачева – гласът на "Педя човек - лакът брада" Отиде си легендата на кукления театър Слава Рачева – гласът на "Педя човек - лакът брада"
Чете се за: 02:20 мин.
У нас
Трагедията край Маслен нос: Какви са версиите за потъването на...
Чете се за: 03:37 мин.
У нас
Войната в Близкия изток: Оставки на хора от кръга около Тръмп...
Чете се за: 05:47 мин.
По света
Официално приеха удължителния бюджет в ресорната комисия
Чете се за: 04:17 мин.
У нас
Епидемия от менингит във Великобритания
Чете се за: 00:42 мин.
По света
