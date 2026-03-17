Симеоне: Трябва да ударим Тотнъм в точния момент

Старши треньорът на Атлетико Мадрид Диего Симеоне заяви, че неговият отбор ще подхожда с пълна концентрация въпреки преднината от 5:2 срещу Тотнъм преди реванша от осминафиналите в Шампионска лига.

"Говорим си за същите неща, както винаги. Ще се опитаме да продължим по същия начин, по който играхме на "Метрополитано“. Ще има различни ситуации, но ще се стремим да направим това, което искаме. Понякога ще успяваме повече, друг път – не, но нивото на състезание остава същото“, коментира аржентинецът.

Той подчерта, че очаква труден мач в Лондон, въпреки комфортния аванс.

"Съперникът е интензивен отбор и ще бъде подкрепян от феновете си. Ние трябва да играем срещу всичко това. Не обръщам внимание на броя голове – важно е балансът между атака и защита.“, продължи Симеоне

Симеоне допълни, че ключът към успеха ще бъде начинът, по който Атлетико подходи към двубоя.

"Имаме аванс от три гола, но трябва да изиграем мача правилно. Най-добрият сценарий е да отбележим първи и да ги поставим в по-трудна ситуация.“, заключи легендата на "дюшекчиите"

Испанският тим е с единия крак в четвъртфиналите, но наставникът ясно показа, че няма намерение да допуска отпускане в реванша.