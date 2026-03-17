Лидерски сблъсъци и нови играчи по пътя към 52-ия парламент
Отиде си легендата на кукления театър Слава Рачева...
Затвориха Прохода на Републиката заради катастрофа
Акция срещу купуването на гласове се провежда в Бургас
Протест на шофьори на линейки в Бургас заради глоби за...
Край на приказката за Бодьо/Глимт: Спортинг сътвори велик обрат и е на 1/4-финал в Шампионската лига

"Лъвовете“ заличиха пасив от три гола и разгромиха норвежците с 5:0 след продължения в зрелищен реванш

Край на приказката за Бодьо/Глимт: Спортинг сътвори велик обрат и е на 1/4-финал в Шампионската лига

Спортинг написа една от най-великите европейски вечери в историята си, след като разби Бодьо/Глимт с 5:0 след продължения и се класира за четвъртфиналите на Шампионска лига.

Домакините започнаха силно и още в 3-ата минута Франсиско Тринкао засече с глава центриране на Араухо, но не намери целта. Само минута по-късно, в 4-ата, нападателят отново беше изведен сам срещу вратаря, но не успя да реализира.

Натискът на "лъвовете“ се засили и между 10-ата и 20-ата минута Педро Гонсалвеш опита два удара, а Луис Суарес пропусна добра възможност. Гостите стигнаха до първата си по-опасна ситуация около 25-ата минута, когато Хьог стреля неточно.

Логичното се случи в 34-ата минута, когато Гонсало Инасио откри резултата с глава след корнер за 1:0. Малко преди почивката, в 45-ата минута, Бодьо/Глимт беше на косъм от гол – Бьорнтуфт уцели два пъти напречната греда след ъглов удар.

След почивката натискът на Спортинг продължи. В 48-ата минута Катамо бе близо до попадение, а в 49-ата Руи Силва се намеси решително след удар на гостите. В 56-ата минута Фреснеда стреля с глава над вратата.

В 61-ата минута Педро Гонсалвеш удвои резултата за 2:0 след асистенция на Луис Суарес. Последва нов натиск, като в 70-ата минута Дебаст стреля опасно, но Хайкин спаси, а в 80-ата Суарес и Тринкао пропуснаха нови възможности.

Ключовият момент дойде в 77-ата минута, когато след намеса на ВАР бе отсъдена дузпа за игра с ръка на Бьоркан. В 78-ата минута Луис Суарес реализира за 3:0 и изравни общия резултат.

В заключителните минути Спортинг натисна тотално, а в 83-ата минута Нуно Сантос уцели напречната греда.

В продълженията домакините довършиха съперника. В 92-ата минута Макси Араухо реализира за 4:0 след отлична атака и изведе португалците напред в общия резултат.

Точката на спора беше поставена в първата минута от добавеното време на второто продължение, когато след висока преса Даниел Браганса изведе Рафаел Нел, който оформи крайното 5:0 с прецизен удар.

С този впечатляващ успех Спортинг не само елиминира сензацията от Норвегия, но и сложи край на приказката на Бодьо/Глимт в турнира, демонстрирайки класа, характер и изключителна доминация в реванша.

#УЕФА Шампионска лига 2025/26 #ФК Бодьо/Глимт #ФК Спортинг Лисабон

