Арсенал пречупи Леверкузен и продължава уверено към 1/4-финалите

Арсенал се класира за трета поредна година на четвъртфиналите в Шампионска лига, след като победи Байер Леверкузен с 2:0 в реванша на „Емиратс“ и продължи напред с общ резултат 3:1.

Домакините започнаха по-активно и още в първите минути създадоха няколко отлични положения. В 15-ата и 16-ата минута Леандро Тросар пробва удари от дистанция, а в 22-ата Габриел Магаляеш стреля с глава над вратата. Последваха нови пропуски – в 27-ата Букайо Сака бе спрян от Янис Бласвих, а в 29-ата и 32-ата вратарят на гостите отново се намеси решително срещу Тросар и Бен Уайт.

Натискът даде резултат в 36-ата минута, когато Еберечи Езе овладя подаване и с впечатляващ удар от въздуха извън наказателното поле не остави шансове на Бласвих – 1:0.

След почивката Арсенал продължи да контролира събитията. В 52-ата минута Виктор Гьокереш също тества вратаря на германците, но без успех.

Решителният втори гол падна в 63-ата минута, когато Деклан Райс отне топката, напредна и с прецизен удар от дистанция оформи крайното 2:0.

До края на срещата лондончани пропуснаха още няколко възможности – в 78-ата минута Сака стреля опасно, а в 87-ата минута Ибрахим Маза бе спрян от Давид Рая. В добавеното време и Кристиан Ньоргор не успя да преодолее Бласвих с глава.

Байер Леверкузен успя да бъде равностоен само в началните минути, но след това отстъпи инициативата и не намери път към гола.

С уверено представяне Арсенал затвърди отличната си форма и продължава похода си към мечтания финал в турнира.