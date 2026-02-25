БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Европейската прокуратура призна Теодора Георгиева за...
Чете се за: 01:32 мин.
Карлос Насар бе избран за "Спортист на...
Чете се за: 05:10 мин.
Президентът Илияна Йотова освободи от длъжност главния...
Чете се за: 00:27 мин.
Министерският съвет прие промени в удължителния закон за...
Чете се за: 01:50 мин.
Високо напрежение в НС: Депутатите отхвърлиха...
Чете се за: 03:42 мин.
Димитър Бербатов става съветник на премиера Андрей Гюров...
Чете се за: 02:17 мин.

Българката El Ma с шанс за финал на престижния песенен конкурс „Сан Ремо"

Чете се за: 02:02 мин.
По света
В Италия започна един от най-старите песенни конкурси в света - "Сан Ремо". Тази вечер в него има и българско участие. Младата изпълнителка Елмира Маринова, известна като El Ma, ще се бори за класиране в големия финал.

Младата изпълнителка ще се качи първа на сцената на театър „Аристон“ в Сан Ремо, за да се бори за класиране в големия финал в раздела за нови предложения на фестивала, съобщават италиански медии, сред които изданието „Соризи е Канцони“ и Таг 24.

По традиция в раздела за новите предложения на фестивала в Сан Ремо участват общо четирима млади изпълнители или групи. Тази година на финала в четвъртък в този раздел ще се явят двама от тях. За целта днес младите претенденти ще се изправят един срещу друг в два своеобразни дуела и двамата победители от дуелите ще се класират за големия финал утре.

Единият дуел е между Анджелика Бове и Николо Филипучи, а вторият дуел е между Антонио Мацариело и триото Blind - El Ma – Soniko, с участието на младата българка в него.

Blind е също звезда от „Екс Фактор“, а Soniko е продуцент. Песента, с която те ще се представят тази вечер в Сан Ремо е озаглавена Nei miei DM (в превод: В моите лични съобщения). Тя е дефинирана като ърбан-поп парче, което отразява езика и динамиката на новото дигитално поколение. Триото, подобно на останалите трима изпълнители, се класира в раздела за нови предложения на феста в Сан Ремо чрез предварителна селекция, състояла се миналата година.

Близки на изчезналите рибари край Созопол търсят отговори от...
Няма сключени споразумения между "Гранична полиция" и...
Прокуратурата: Служебният вътрешен министър не е разпитван за...

Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
16-годишно дете почина по време на плувен турнир в Бургас (СНИМКИ)
Заради липса на документи не допуснаха "дете-чудо" в...
Случаят "Петрохан": Защо във финансовите отчети на Ивайло...
До края на 2026 г. – всички топломери и водомери за топла...

Премиера в Националната опера: "Макбет" се завръща на сцената в София
Премиера в Националната опера: "Макбет" се завръща на сцената в София
Разширяват списъка с безплатни лекарства за деца до 7 години- НЗОК вече покрива 11 медикамента Разширяват списъка с безплатни лекарства за деца до 7 години- НЗОК вече покрива 11 медикамента
Чете се за: 02:55 мин.
Министър Христанов: Трябва да се засили граничния контрол заради внос от Южна Америка Министър Христанов: Трябва да се засили граничния контрол заради внос от Южна Америка
Чете се за: 03:30 мин.
Протест на "Правосъдие за всеки" - демонстрацията отново е с искане за оставката на Сарафов Протест на "Правосъдие за всеки" - демонстрацията отново е с искане за оставката на Сарафов
Чете се за: 01:45 мин.
След "Музея на сглобката" в парламента вече има и лафка След "Музея на сглобката" в парламента вече има и лафка
Чете се за: 01:30 мин.
Нови обитатели в парка в Белица: Мечките Гордо и Флоренция пристигнаха от Аржентина Нови обитатели в парка в Белица: Мечките Гордо и Флоренция пристигнаха от Аржентина
Чете се за: 03:02 мин.

След бурни дебати в НС: Ограничението на изборните секции в...
Чете се за: 06:17 мин.
У нас
Скандал и взаимни обвинения в парламента заради случая...
Чете се за: 05:30 мин.
У нас
Правителството удължи бюджета и разпореди проверки за милиони в...
Чете се за: 04:10 мин.
У нас
Високо напрежение в НС: Депутатите отхвърлиха президентското вето...
Чете се за: 03:42 мин.
У нас
