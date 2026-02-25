Българката El Ma с шанс за финал на престижния песенен конкурс „Сан Ремо“

В Италия започна един от най-старите песенни конкурси в света - "Сан Ремо". Тази вечер в него има и българско участие. Младата изпълнителка Елмира Маринова, известна като El Ma, ще се бори за класиране в големия финал.

Младата изпълнителка ще се качи първа на сцената на театър „Аристон“ в Сан Ремо, за да се бори за класиране в големия финал в раздела за нови предложения на фестивала, съобщават италиански медии, сред които изданието „Соризи е Канцони“ и Таг 24.

По традиция в раздела за новите предложения на фестивала в Сан Ремо участват общо четирима млади изпълнители или групи. Тази година на финала в четвъртък в този раздел ще се явят двама от тях. За целта днес младите претенденти ще се изправят един срещу друг в два своеобразни дуела и двамата победители от дуелите ще се класират за големия финал утре.

Единият дуел е между Анджелика Бове и Николо Филипучи, а вторият дуел е между Антонио Мацариело и триото Blind - El Ma – Soniko, с участието на младата българка в него.

Blind е също звезда от „Екс Фактор“, а Soniko е продуцент. Песента, с която те ще се представят тази вечер в Сан Ремо е озаглавена Nei miei DM (в превод: В моите лични съобщения). Тя е дефинирана като ърбан-поп парче, което отразява езика и динамиката на новото дигитално поколение. Триото, подобно на останалите трима изпълнители, се класира в раздела за нови предложения на феста в Сан Ремо чрез предварителна селекция, състояла се миналата година.