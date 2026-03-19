Депутатите наложиха мораторум върху правата на Трайчо Трайков да раздели БЕХ

България настоява за преразглеждане на схемата за търговия с парникови газови, заяви енергийният министър Трайчо Трайков. Той беше изслушан на извънредно заседание в ресорната комисия по искане на синдикатите заради намерението му да извади от БЕХ държавната въглищна централа и мините в Маришкия басейн. Наложи се комисията да внесе като извънредна точка в парламента мораториум върху всякакви опити служебната власт да раздели БЕХ.

Трайчо Трайков потвърди пред енергийната комисия позицията на България, че ще настояваме за преосмисляне на търговията с парникови газове, а синдикатите по време на неговото изслушване се обявиха против идеята му да бъдат извадени Мини Марица изток и ТЕЦ Марица изток 2 от БЕХ с аргумента, че това ще фалира въглищната енергетика. Свои резерви към тази идея имаха и от БЕХ.

Няма единодушие в ЕС дали да се предговори търговията за парникови газове. България е сред страните, които искат модифициране на схемата. Служебният ресорен министър посочи, че всички аргументи "за" и "против" са на масата, но последното решение е на Брюксел.

Трайчо Трайков, служебен министър на енергетиката: "България е част от страните, които призовават за преразглеждане на схемата в конкретния момент, може би с някаква ограничена времева рамка. Конкретни идеи за момента има различни, но те бяха представени или маркирани на Съвета по енергетика в понеделник."

От синдикатите се обявиха против промените в БЕХ.

Димитър Манолов, президент на КТ "Подкрепа": "Ние намираме това нещо за пагубно, за нещо, което е в състояние не просто да подложи на риск българската енергетика и окончателно да я приключи." Валентин Вълчев, КНСБ: "Тези решения са пагубни за българските работници,за българската енергетика, за комплекса Марица-изток и затова настояваме, молим ви да вземете това решение да не се осъществява това предложение."

Шефът на БЕХ предупреди, че ще има проблеми с взетите два облигационни заема.

Валентин Николов, председател на БЕХ: "Принципно БЕХ винаги е бил притеснен от гледна точка на деленето на холдинга, както и вие казахте, във връзка с двата облигационни заема,единият от 600 млн. евро, другият, който беше пласиран миналата година успешно от 800 млн. евро, на които облигационерите гледат като вариант, негативен за развитие на нещата да може да се покрият техните инвестиции."

След изслушването министърът обясни, че без преструктуриране на БЕХ ще изгубим пари по ПВУ.

Трайчо Трайков, служебен министър на енергетиката: "Между 2 и 3 млрд. евро общо за осъществяването на план за дълго способна жизнеспособност на ТЕЦ Марица-Изток 2. И докато този план не е бетон във финансово отношение, аз не бих предприел следващи стъпки, но пък има едно абсолютно сигурно нещо последствие от такова решение - това че от четвърто плащане няма да бъде получено нито евро."

Наложи се свикване на втора извънредна комисия за гласуване на мораториум върху действията на служебния министър относно БЕХ. Предложението беше внесено в пленарната зала.