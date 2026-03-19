Почина легендарният синоптик Минчо Празников
С 30% поскъпна европейският природен газ, петролът скочи...
Месото от незаконните кланици край Ихтиман вероятно е...
Полицейска акция срещу купуването на гласове в Стара Загора
В Благоевградско са регистрирани хиляди северномакедонци с български паспорти

Отразяват ли се тези гласове върху резултатите от вота?

Една от най-многобройните избирателни секции в България се намира в благоевградското село Бело поле. И не, защото там живеят много хора, а просто защото регистрираните по постоянен адрес тук се увеличават постоянно: за последните десет години регистрираните в северномакедонските граждани с български паспорт са се увеличили с над 65%. Гласуват ли обаче и как техният брой се отразява на изборните резултати, вижте в следващия репортаж.

Заради близостта на Благоевград до границата със Северна Македония, много македонски граждани с български паспорти се регистрират в малките населени места от общината. Примери от последните десетилетия са Бело поле, Покровник и Рилци.

Мартин Бусаров, председател на РИК - Благоевград: "Т.е. ние ще имаме един огромен брой, няколко десетки хиляди, включени в избирателните списъци. Те ще бъдат разпределени в няколко секции на територията на Община Благоевград, като както се случва и на минали избори, имаме около 12 000 избирали в един от избирателните списъци."

"На парламентарните избори през 2014 година, право на глас в секцията в село Бело поле са имали 7553 човека. На предстоящите избори на 19 април, гласоподавателите са малко над 12 600 човека. Реално гласуващите на всеки един избор, обаче са около 500 души."

Добри Иванов, жител на село Бело поле: "Живеещи тука няма, иначе. Само по списък се водят.

- БНТ: Знаете ли колко човека са?

Добри Иванов, жител на село Бело поле: "Точно бройката не мога да ви кажа, но не са малко."

- БНТ: Къде реално са регистрирани?

- Те са разхвърляни по всички къщи. Включително и на трафопоста."

В село Покровник се забелязва същият феномен, но в по-малък мащаб. Там регистрираните македонски граждани с български паспорти са около 2200 човека. Местните обаче не са ги виждали.

Цветанка Олева, жител на село Покровник: "Не, не. Аз до магазина и никъде не ходя. Не съм виждала, а не съм и чула. А като гласуват, дали сте чула хора, които говорят? Не. Не. Македонци изобщо не съм засичала."

Наличието на много избиратели, които не гласуват, какъвто е случаят с гражданите на Северна Македония в община Благоевград, не оказва директно влияние върху изборните резултати. Но се променя избирателната активност. Затова местните настояват тези хора да нямат право на вот.

Петя Десподова, жител на село Бело поле: "Според мен тези хора реално не живеят тук и нямат никакво отношение към бита на българина, на българския гражданин, за мен е логично, те да не гласуват. Защото на какво основание те гласуват. Или примерно, каква е тяхната преценка, на какво стъпва тяхната преценка."

Недко Ангелов, кмет на село Покровник: "Последните избори, поне аз докато съм кмет, тука последните шест години, нито един не съм виждал, гражданин от Северна Македония да дойде да гласува."

Мартин Бусаров, председател на РИК - Благоевград: "Сами разбирате, че когато имаме висок процент, висок брой на избиратели, а от тях гласува някаква част, съответно избирателната активност ще бъде фалшиво занижена."

На предстоящите избори, секциите за гласуване в Благоевград ще бъдат увеличени с една. Така те стават 140. В тази секция, право на глас ще имат всички хора, които по някаква причина са били дерегистрирани от адресите си. Такъв е случаят и с много от гражданите от Северна Македония, чиито адресни регистрации бяха заличени от няколко села през последните години.

#РИК - Благоевград # Благоевград #с.Бело поле #изборен туризъм

