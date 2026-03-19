Предстои световното първенство по лека атлетика в зала в Полша

Българската федерация по лека атлетика изпрати част от състезателите, които ще представят страната ни на световното първенство в зала в Торун, Полша. Шампионатът ще се предава пряко по БНТ 3 от 20 до 22 март.

Петима атлети ще се опитат да постигнат лични резултати и призови класирания. Сред тях са националният рекордьор на 60 метра Христо Илиев, както и Никола Караманолов, като за първи път България ще има двама спринтьори на такъв форум.

Станислав Станков ще дебютира на световно първенство в зала на 60 метра с препятствия. Останалите двама родни състезатели са Божидар Саръбоюков в скока на дължина и Александра Начева в тройния скок при жените.