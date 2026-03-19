Компания разработва робот за почистване на космически отпадъци

Компанията Clear Space разработва робот, който да улавя излезли от употреба спътници, реещи се около Земята, и да ги изтегля от орбита. Идеята е да се създаде нова индустрия за обслужване на космически кораби – проверка, презареждане и удължаване на живота им.

Проектът е свързан с увеличаващия се космически отпадък. В орбитата около Земята вече има над 140 милиона обекта – от големи спътници до малки фрагменти. Дори миниатюрно парченце може да разруши сателит, поддържащ GPS системи, метеорологични и аварийни комуникации.

Компанията подготвя мисия за изтегляне на два стари британски спътника в атмосферата, където ще изгорят.