Учени разкриха как делфините плуват толкова бързо

Учени от Университета на Осака в Япония установиха как делфините успяват да се движат толкова бързо във водата. Делфините могат да достигат скорост до 37–55 км/ч и са сред най-бързите морски бозайници. Дълго време учените търсеха обяснение как точно постигат това.

За целта използваха компютърно моделиране и суперкомпютър, който пресъздава движението на водата около тялото на делфина. Резултатите показаха, че при всяко движение на опашката се образуват големи вихрови пръстени. Те създават основната сила, която движи делфина напред.

Появяват се и по-малки вихри, но те почти не помагат за движението и са страничен ефект.Учените установиха, че този механизъм работи еднакво добре при различни скорости.

Откритието може да помогне за създаването на по-бързи и по-ефективни подводни роботи, които да имитират движенията на морските животни.