С тържествена заря-проверка в Панагюрище беше почетена 150-годишнината от Априлското въстание – една от най-героичните епопеи в българската история. Президентът Илияна Йотова взе участва в честването на 150-годишнината в Панагюрище.

"Всеки български град пази в пазвата си древната история на любимото ни отечество. Нашето, българското Панагюрище не е само свободолюбивото сърце на българската революция, то е столицата на въстанала България", каза президентът Илияна Йотова при честването на 150-годишнината на Априлското въстание.

"Градове, които станаха символи на изстраданата и безсмъртна българска кауза. Градове, които свързаха имената си с най-важните и решаващи мигове в общата ни съдба. Едно от първите е Панагюрище", посочи още Йотова.

"Скъпи панагюрци, само този, който не се е докосвал до вас, само той не знае с какво голямо преклонение, с колко високо вдигнати глави пазите паметта на Априлската епопея, дните на възторг, на свобода, на съзнателна саможертва. Това е българското Априлско въстание – мечта за свобода, за свое отечество, за равноправие, за независимост. Точно по тези улици и мегдани на Панагюрище 1876 г. силно, но много решително се чува гласът на българското възкресение. На възкръсналата традиция на българската държава", допълни държавният глава.



"Убеден съм ще успеем заедно да сътворим нов успешен дом за цялата наша общност. За да дадем нужната грижа на мечтите си и на децата си. А вие, скъпи деца, погледнете героите от портретите, научете имената им, следвайте техния пример. Оставете в сърцето си късче за техния завет и го предавайте и на вашите наследници. За да я има паметта, за да я има България", каза в словоти си кметът на Панагюрище Желязко Гагов.

Снимки: БГНЕС