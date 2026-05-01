БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
5
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Обявиха бедствено положение заради свлачището на пътя...
Чете се за: 00:45 мин.
Президентът започва консултациите с парламентарно...
Чете се за: 00:55 мин.
Изчезналият "Оскар": Мистерия около статуетката...
Чете се за: 02:12 мин.
Трагедия на пътя: Петима души загинаха при тежка...
Чете се за: 04:02 мин.
Времето през май: Очакват се температури от минус 3 до 35...
Чете се за: 02:55 мин.

ЗАПАЗЕНИ

С тържествена заря-проверка в Панагюрище беше почетена 150-годишнината от Априлското въстание

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:15 мин.
Политика
Запази

"Това е българското Априлско въстание – мечта за свобода, за свое отечество, за равноправие, за независимост", каза президентът Йотова при честването

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

С тържествена заря-проверка в Панагюрище беше почетена 150-годишнината от Априлското въстание – една от най-героичните епопеи в българската история. Президентът Илияна Йотова взе участва в честването на 150-годишнината в Панагюрище.

"Всеки български град пази в пазвата си древната история на любимото ни отечество. Нашето, българското Панагюрище не е само свободолюбивото сърце на българската революция, то е столицата на въстанала България", каза президентът Илияна Йотова при честването на 150-годишнината на Априлското въстание.

"Градове, които станаха символи на изстраданата и безсмъртна българска кауза. Градове, които свързаха имената си с най-важните и решаващи мигове в общата ни съдба. Едно от първите е Панагюрище", посочи още Йотова.

"Скъпи панагюрци, само този, който не се е докосвал до вас, само той не знае с какво голямо преклонение, с колко високо вдигнати глави пазите паметта на Априлската епопея, дните на възторг, на свобода, на съзнателна саможертва. Това е българското Априлско въстание – мечта за свобода, за свое отечество, за равноправие, за независимост. Точно по тези улици и мегдани на Панагюрище 1876 г. силно, но много решително се чува гласът на българското възкресение. На възкръсналата традиция на българската държава", допълни държавният глава.


"Убеден съм ще успеем заедно да сътворим нов успешен дом за цялата наша общност. За да дадем нужната грижа на мечтите си и на децата си. А вие, скъпи деца, погледнете героите от портретите, научете имената им, следвайте техния пример. Оставете в сърцето си късче за техния завет и го предавайте и на вашите наследници. За да я има паметта, за да я има България", каза в словоти си кметът на Панагюрище Желязко Гагов.

#150 години от Априлското въстание #президентът Илияна Йотова #честване

Последвайте ни

ТОП 24

Трагедия на пътя: Петима души загинаха при тежка катастрофа край Ботевград
1
Трагедия на пътя: Петима души загинаха при тежка катастрофа край...
Свлачище затвори пътя Пампорово - Смолян, въведени са обходни маршрути
2
Свлачище затвори пътя Пампорово - Смолян, въведени са обходни маршрути
Панагюрище е център на честванията за 150-годишнината от Априлското въстание
3
Панагюрище е център на честванията за 150-годишнината от Априлското...
С историческа възстановка в Клисура отбелязват годишнината от Априлското въстание
4
С историческа възстановка в Клисура отбелязват годишнината от...
Алекс Николов не успя да спре Перуджа, Лубе стартира финалите с тежка загуба
5
Алекс Николов не успя да спре Перуджа, Лубе стартира финалите с...
Заради Ормузкия проток: Тръмп обмисля изтегляне на американските войски от Испания и Италия
6
Заради Ормузкия проток: Тръмп обмисля изтегляне на американските...

Най-четени

Трагедия на пътя: Петима души загинаха при тежка катастрофа край Ботевград
1
Трагедия на пътя: Петима души загинаха при тежка катастрофа край...
След аварията в Чернобил: България е на 8-о място по радиационно замърсяване и на първо по облъчване на хората
2
След аварията в Чернобил: България е на 8-о място по радиационно...
Гонка и екшън на пътя: Простреляха млад мъж след скандал в Хасково (СНИМКИ)
3
Гонка и екшън на пътя: Простреляха млад мъж след скандал в Хасково...
Журналистът от БНТ Драгомир Драганов получи отличие от Асоциацията на българските авиокомпании
4
Журналистът от БНТ Драгомир Драганов получи отличие от Асоциацията...
Коя е Михаела Доцова?
5
Коя е Михаела Доцова?
Кой е 241-вият депутат в новия парламент?
6
Кой е 241-вият депутат в новия парламент?

Още от: У нас

МРРБ: Геолози и проектанти ще извършат утре оглед на пътя Смолян – Пампорово в района на Райковски ливади
МРРБ: Геолози и проектанти ще извършат утре оглед на пътя Смолян – Пампорово в района на Райковски ливади
Въоръжен мъж проникна в апартамент в Сливен, задържан след намеса на полицията Въоръжен мъж проникна в апартамент в Сливен, задържан след намеса на полицията
Чете се за: 01:15 мин.
След студеното начало на май, съществено затопляне през новата седмица След студеното начало на май, съществено затопляне през новата седмица
Чете се за: 02:02 мин.
Обявиха бедствено положение заради свлачището на пътя Смолян - Пампорово Обявиха бедствено положение заради свлачището на пътя Смолян - Пампорово
Чете се за: 00:45 мин.
Откриха останки от дрон с взривно вещество край курорта „Елените“ Откриха останки от дрон с взривно вещество край курорта „Елените“
Чете се за: 01:02 мин.
Огромно свлачище откъсна 300 метра от пътя Пампорово - Смолян(ОБЗОР) Огромно свлачище откъсна 300 метра от пътя Пампорово - Смолян(ОБЗОР)
Чете се за: 03:05 мин.

Водещи новини

С тържествена заря-проверка в Панагюрище беше почетена 150-годишнината от Априлското въстание
С тържествена заря-проверка в Панагюрище беше почетена...
Чете се за: 02:15 мин.
Политика
България отбеляза 150 години от Априлското въстание с възстановки и почит към героите (ОБЗОР) България отбеляза 150 години от Априлското въстание с възстановки и почит към героите (ОБЗОР)
Чете се за: 03:55 мин.
У нас
Президентът започва консултациите с парламентарно представените партии на 5 май Президентът започва консултациите с парламентарно представените партии на 5 май
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
Обявиха бедствено положение заради свлачището на пътя Смолян - Пампорово Обявиха бедствено положение заради свлачището на пътя Смолян - Пампорово
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Шофьор с 3,40 промила се вряза в ограждения пред МВР-Русе
Чете се за: 00:30 мин.
У нас
Разследват причините за тежката катастрофа край Ботевград с пет жертви
Чете се за: 02:42 мин.
У нас
Продължаване на войната с Иран: Ще поиска ли Доналд Тръмп...
Чете се за: 00:42 мин.
По света
Тръмп обяви, че ще увеличи с 25% митата за автомобили и камиони от ЕС
Чете се за: 00:50 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ