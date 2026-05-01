Панагюрище е център на честванията за 150-годишнината от Априлското въстание

В Панагюрище е кулминацията тази вечер с тържествената заря-проверка на площад "20-и април", която ще бъде излъчена на живо по Българската национална телевизия от 20:30 часа.

От сутринта започнаха честванията с тържествено литийно шествие, водено от духовници и общественици, с една от най-тачените реликви – Оборищенският кръст. След това беше издигнато знамето на България на площад "20-и април". Отслужена беше и панихида в памет на загиналите в църквата "Свето Въведение Богородично".

Следобед програмата продължава с жива картина в къщата-музей "Райна Княгиня", а по-късно и с мащабна военно-историческа възстановка, в която ще се включат клубове от цялата страна. Според директора на Историческия музей, предизвикателството е историята да бъде разказана така, че да докосва съвременния човек със съчетания на автентични реликви и нови технологии.

Кметът на Панагюрище пък подчерта, че най-важно е участието на повече хора. Целта е честванията да се превърнат в преживяване, което обединява общността.

Желязко Гагов – кмет на Панагюрище: "Всичко се прави от сърце и това си личи - включват се всички жители като общност на нашата община, като имаме изключително много гости от цялата страна. Във възстановката, която ще започне в 15:00 часа, се включват над 19 клубове от цялата страна, клуб "Традиция", а броят, в който са включени като организатори и участници във възстановката, е над 200 човека."

