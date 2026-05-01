България отбеляза 150 години от Априлското въстание с възстановки и почит към героите (ОБЗОР)

Към кулминацията на проявите по повод 150 години от Априлското въстание. Възстановки на историческите събития имаше днес в Копривщица, Клисура и Панагюрище. Пазим паметта на априлци, заяви президентът Илияна Йотова и допълни, че заветът, който ни оставиха е да знаем, че каквото и да се случва, народът ни ще пребъде - тогава, когато сме единни.

Една гръмнала пушка, едно убито заптие и едно кърваво писмо поставят преждевременното начало на Априлското въстание преди 150 години.

Панагюрище е център на честванията за 150-годишнината от Априлското въстание



Мястото е Калъчевия мост над Бяла река в Копривщица. Превърнало се в символ на борбата за свобода и до днес в града историята се предава от поколение на поколение. Петя и дъщеря й Зара са наследници на славния Каблешков род.

Петя: "И съм изключително благодарна, че България 150 години по-късно продължава да уважава жертвата, която всички тези велики хора тогава са направили, за да ни има нас днес свободни."

Зара: "Горда съм с всичко, което са направили революционери, за да се освободи България и много се радвам, че празнуваме и сме достигнали 150 години от Априлското въстание."

Възстановката на събитията от Април 1876-а и днес привлича хора от всички поколения и от цялата страна, за да се докоснат до героизма от преди век и половина, проправили пътя към свободата на България.

Тончо Тонев: "Продай си нивата, купи си пушка. Значи когато човек има стремеж към свобода, той е склонен да продаде нивата, която го храни, но е по-хубаво да е свободен."

Кървавото писмо на Каблешков, писано в Копривщица стига до Клисура, където също носят спомена за размирната пролет на 1876-а, когато поемат по пътя на саможертвата с вяра, че свободата струва повече от живота.

Да знаете, че ще гръмне топчето... И топчето гръмва

Стефан Желязков, Боримечката: "Най-важната роля на Боримечката е това, което му казва Никола Караджов: Боримечка, назначавам те за главен военачалник на Клисурската артилерия. Всеки топ да се мери в една цел."

И няма друг случай в историята дървена артилерия да вдигне дула срещу стоманена. Това е феномен в страната на въстаналите българи. През април 1876 г. нашите черешови топчета срещнаха круповски оръдия. А гърмежите родиха свободата. И местността Маньово бърдо край героично Панагюрище днес си спомни за мъжеството и саможертвата от 1876-а.

Габриела Авелова: "За 16 поредна година влизам в образа на Райна Княгиня. Изключителна чест, изключителна гордост. Влизайки в образа на Райна Княгиня у мен има една буря от чувства и емоции."

Защото Април 1876 се превръща в олтар на силата на българския дух заради решителността на въстаниците, които с голи ръце, но с изправена глава се противопоставят на османската войска.





