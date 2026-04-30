Алекс Николов не успя да спре Перуджа, Лубе стартира финалите с тежка загуба

Александър Николов и неговият Кучине Лубе Чивитанова стартираха с поражение финалната серия в италианската Суперлига, след като загубиха с 0:3 гейма от Перуджа.

Домакините доминираха през целия двубой и се наложиха с 25:21, 25:17, 25:22, за да поведат с 1-0 победи във финалния плейоф, който се играе до три успеха от пет мача.

Българският национал Александър Николов изигра стабилен мач и завърши като най-резултатен за Лубе с 10 точки, но усилията му не бяха достатъчни срещу по-ефективната игра на съперника.

За победителите Перуджа най-резултатен бе Уасим Бен Тара с 15 точки, а силна подкрепа получиха от Олег Плотницкий и Роберто Русо, които добавиха по 11.

След убедителния успех Перуджа взе психологическо предимство преди втория мач, който ще се проведе в Чивитанова, където Кучине Лубе Чивитанова ще търси задължителен отговор, за да изравни серията.