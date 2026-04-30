Учени превръщат пластмасата в гориво чрез слънчева енергия

Учени разработват нов метод, с който пластмасовите отпадъци могат да се превръщат в гориво с помощта на слънчевата енергия.

Изследването на Университетът в Аделаида в Австралия показва, че чрез специален процес пластмасата може да се разгражда и да се превръща във водород и други полезни вещества.

Технологията използва слънчева светлина и катализатори, които „разбиват“ пластмасата при ниски температури. Така се получава водород – чисто гориво, което не отделя вредни емисии при използване.

Идеята е да се намали замърсяването, като отпадъците се превърнат в ресурс. В момента в света се произвеждат над 460 милиона тона пластмаса годишно, като голяма част от нея замърсява природата.

Методът все още се разработва, защото има предизвикателства – например как да се обработват различни видове пластмаса. Но учените виждат сериозен потенциал за бъдещето и по-чиста енергия.