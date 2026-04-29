Малко селище в Аляска предлага туризъм с полярни мечки

Малко селище в Аляска иска да върне туристите, които преди години са идвали там, за да видят едни от най-впечатляващите животни на планетата – полярните мечки.

Става дума за Кактовик – населено място, което е известно с т.нар. „туризъм на последния шанс“. Това са пътувания до места или животни, за които хората се страхуват, че може да изчезнат заради климатичните промени.

Преди COVID пандемията над 1000 туристи годишно са посещавали селото, за да наблюдават полярни мечки отблизо. Туровете с лодки обаче били спрени заради мерки за безопасност и опасения, че районът е пренатоварен с външни посетители.

Сега местните жители искат туризмът да се върне, но по нов начин – с повече уважение към природата, към местната култура и към самите мечки. Идеята е посетителите не просто да дойдат за снимка, а да научат повече за живота в Арктика и за проблемите, които носи затоплянето на климата.