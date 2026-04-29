В София ще се организира лятна програма за деца от 1. до 4. клас

Столична община ще организира ново издание на програмата „Лятна грижа“ за ученици от 1. до 4. клас. Идеята е да помага на семействата през лятото и едновременно с това децата да прекарат ваканцията активно и полезно.

Инициативата ще се проведе от 1 юни до 17 юли 2026 г. Включени са танци, посещения на музеи, театър и кино, както и разговори за екология, здраве и безопасност. Целта е ваканцията да е едновременно забавна и полезна, а училището да стане място за преживяване, не само за уроци.

Общинските училища в София могат да кандидатстват за участие до 10 май.