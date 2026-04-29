„Цирк дьо Солей“ отново идва в България

Световноизвестният канадски „Цирк дьо Солей“ отново у нас. След 9-годишна пауза най-известната циркова трупа се завръща в България с впечатляващо шоу.

От 30 април до 3 май седем представления ще ни потопят в един фантастичен свят, вдъхновен от живота на насекомите.

Завладяваща природна история. Спектакъл, вдъхновен от света на насекомите, който ще ви накара да притаите дъх.

Жани Мале, говорител на „OVO” на Цирк дьо Солей: „Очаквайте да бъдете зашеметени. Подготвили сме неща, които не сте виждали никога до сега. Неща, които изглеждат невъзможни, но ние сме ги направили да изглеждат възможни.“

Цветно, енергично и изумително шоу, част от което е и Нанси Дамянова – единствената българка в този спектакъл. Родена във Франция, израснала в Канада, Нанси е сред акробатите в един от от най-рисковите номера. Тя е част от прочутата трупа вече 11 години, но за първи път ще играе пред българска публика.

Нанси Дамянова, артист на „OVO”, въздушен акробат на люлка: „Не бих казала, че отговорността е по-голяма, просто повече адреналин. Едно е нещо да си представяш шоуто като знаеш, че не познаваш никой в публиката, и друго е като участваш за хора, които познаваш, приятели, семейство. Просто ти дава един друг тип адреналин и чувство, смисъл, за което го правиш.“

Нанси и нейни колеги се срещнаха с родната публика на емблематични места в София. И предизвикаха усмивки с впечатляващите си костюми.