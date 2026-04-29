Новините 29.04.2026 г.

Акценти за деня:

Европейският съюз ще ореже излишното празно пространство в опаковките

От август влиза в сила нов европейски регламент – празното пространство ще може да е до 50%, а някои опаковки ще отпаднат напълно. Ще има и нови, общи за целия Евросъюз символи за рециклиране.

У НАС

В София ще се организира лятна програма за деца от 1. до 4. клас

Столична община ще организира ново издание на програмата „Лятна грижа“ за ученици от 1. до 4. клас. Идеята е да помага на семействата през лятото и едновременно с това децата да прекарат ваканцията активно и полезно.

„Цирк дьо Солей“ отново идва в България

Световноизвестният канадски „Цирк дьо Солей“ отново у нас. След 9-годишна пауза най-известната циркова трупа се завръща в България с впечатляващо шоу. От 30 април до 3 май седем представления ще ни потопят в един фантастичен свят, вдъхновен от живота на насекомите.

СВЯТ

Запалиха LED светлините на арената на Евровизия

Австрийският президент Александър ван дер Белен натисна символичен бутон, който активира LED осветлението в многофункционалната арена на „Евровизия“.

Малко селище в Аляска предлага туризъм с полярни мечки

Малко селище в Аляска иска да върне туристите, които преди години са идвали там, за да видят едни от най-впечатляващите животни на планетата – полярните мечки.

Състезание по квичене като прасе в Естония

Необичайно състезание по квичене като прасе се проведе в естонския град Тарту. Участници от различни възрасти влязоха в ролята на прасета и премериха сили със звуци от грухтене до почти оперни писъци.

Археолози откриха нови човешки останки в Помпей

Археолози откриха нови човешки останки в Помпей, жертви на изригването на вулкана Везувий. Древният римски град е погребан под вулканична пепел и лава, което го запазва почти непокътнат и до днес.

СПОРТ

Пари сен Жермен и Байерн Мюнхен изумиха футболния свят

В епичен първи полуфинален двубой в Шампионската лига Пари сен Жермен победи Байерн Мюнхен с 5:4. Двубоят на „Парк де Пренс“ се превърна в най-резултатния полуфинал в историята на турнира.

Силен старт в плейофите за Александър Везенков и Олимпиакос

Александър Везенков и Олимпиакос започнаха силно плейофите в баскетболната Евролига. Първенецът от редовния сезон победи Монако с 91:70. Гръцкият тим вече е на два успеха от финалната четворка на най-престижния европейски турнир.

ФИФА въвежда строги нови правила срещу дискриминацията

Международната футболна федерация (ФИФА) въвежда строги нови правила срещу дискриминацията, които ще влязат в сила още от Мондиала това лято. Целта е по-строга дисциплина и нулева толерантност към расизъм и неспортсменско поведение.