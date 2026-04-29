Ирена Георгиева: Джиро д'Италия дава видимост на България по целия свят

Министърът на туризма Ирена Георгиева увери, че България е готова да посрещне едно от най-интересните колоездачни състезания в света - Джиро д'Италия.

Българската национална телевизия ще излъчва изцяло трите етапа на състезанието (8, 9 и 10 май) по своя специализиран спортен канал БНТ 3.

"Това не е само спортно събитие. Това е грандиозна платформа, с която се дава визуализация на страната. Първите три етапа ще бъдат в нашата страна. Даваме видимост на страната по целия свят. Джирото има над 100 млн. аудитория. По време на състезанието ще тече разказ за България. Надяваме се, че сме готови. Във финалния етап сме на подготовката, трасетата са подготвени", сподели тя в интервю за БНТ.

Според нея обслужващият сектор е готов да посрещне туристите, които ще проследят първите три етапа от надпреварата на живо.

"Всяка община е подготвила своя програма, предвид това, което може да покаже. Има много музикални и светлинни програми. Всяка община, която посреща или изпраща етап, е брандирана със знаците на Джирото. По предварителни прогнози се очаква зрителите да бъдат около 100 хил. души. Секторът е готов да посрещне гостите и ги очаква с ентусиазъм. Благодаря на партньорството на БНТ за отразяването на състезанието", допълни Георгиева.

