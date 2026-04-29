Началото на края: Ще оцелее ли ОПЕК след напускането на ОАЕ?

Ива Стойкова
Всичко от автора
По света
Ще оцелее ли е Организацията на страните производителки на петрол - този въпрос витае след след напускането на Обединените Арабски Емирства. Цената на суровия петрол сорт "Брент" се повиши за седми пореден ден след новината. Анализатори коментираха, че това показва, че пазарите се вълнуват повече от войната с Иран, отколкото от съдбата на петролния картел. Намалява ли значението на ОПЕК и това ли е началото на края на картела?

Внимателен преглед на настоящите и бъдещите политики, свързани с нивото на производство - така ОАЕ аргументира решението си да напусне ОПЕК и по-широкия алианс ОПЕК+.

Сухаил Мохамед ал Мазруей, министър на енергетиката на ОАЕ: "Това е решение, взето в правилния момент за всички производители. Ще увеличим ли производството утре? Не, защото има ограничение. Съществува риск, на който целия свят трябва да обърне внимание и този риск е блокирането на Ормузкия проток."

Напускането на ОАЕ е допълнителен удар върху ОПЕК, който губи пазарна мощ заради затварянето на протока - повече от половината от производството на петрол в рамките на организацията идва от Саудитска Арабия, Ирак и Кувейт. От друга страна, изтеглянето на Абу Даби може да улесни вземането на решения в картела, ако Рияд консолидира властта си.

Хорхе Леон, анализатор и бивш служител на ОПЕК: "Сега вниманието е към Саудитска Арабия, която беше "централният банкер" на петролните пазари. Какво ще направи сега - ще остане ли де факто лидер на ОПЕК, ще управлява ли пазара? Или това ще бъде пазар, свободен за всички след напускането на Обединените Арабски емирства?"

Отношенията между Саудитска Арабия и ОАЕ се обтегнаха през последното десетилетие заради квотите. Абу Даби иска да разшири капацитета си до 5 милиона барела на ден до 2027 г. Предполага се, че Емиратите ще увеличат производството си след отварянето на Ормузкия проток. Големият въпрос е ще последват ли и други държави примера им кой ще спечели от това.

Игор Юшков, анализатор: "Разпадане на ОПЕК би било от полза на Доналд Тръмп, защото ще доведе до незабавен спад на цените на световните пазари. Това ще намали натиска върху администрацията му. По-ниски цени биха били от полза и за страните вносителки на петрол - европейските държави и Китай. За Русия последиците ще са отрицателни, защото тя има високи бюджетни разходи и се нуждае от високи цени на петрола, за да генерира приходи."

Основана през 1960 г., ОПЕК се превръща във фактор по време на петролната криза през 1973 г. Тогава арабските членки налагат петролно ембарго на САЩ и други държави, които подкрепят Израел. Ефектът е опустошителен. През следващите години влиянието на организацията постепенно намалява, тъй като страни извън картела, най-вече САЩ, увеличиха производството на петрол. Миналата година картелът е произвел около една четвърт от световния петрол, което е спад наполовина в сравнение с пика на неговия контрол.
ОАЕ не са първите, които напускат - това вече направиха Индонезия, Катар, Еквадор и Ангола.

