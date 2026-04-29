Рада Лайкова: ЕС използва регулациите за контрол върху съдържанието и икономиката

Дейността на финфлуенсърите в социалните мрежи, които дават съвети как да харчим, инвестираме или спестяваме парите си, привлече интереса на Европейския парламент. Подготвят се стандарти, по които тяхната дейност да бъде поне минимално регулирана, както и подобряване на финансовото образование в ЕС. Евродепутатът Рада Лайкова от групата "Европа на сувренните нации" коментира темата в предаването "Светът и ние".

БНТ: Какво налага Европейския парламент да поиска минимални регулации за финансовите инфлуенсъри в социалните мрежи? Сериозни ли са проблемите, които се пораждат?

Рада Лайкова: "Европейският парламент и Европейският съюз, както знаем, е световен шампион в регулациите, в контрола и налагането на своето виждане за света върху европейските граждани. И в случая под претекста за ограничаване на т. нар. вредни съвети или подвеждащи съвети за инвестиране в социалните мрежи се въвежда един механизъм за контрол върху съдържанието онлайн. Но този доклад, към който е дискусията за финансовите инфлуенсъри всъщност казва нещо много по-скандално и шокиращо според мен и то е, че европейските граждани са отговорни за неправилните политики на Европейския съюз, защото всъщност те не обедняват, защото не могат да инвестират, а защото Европейският съюз налага политики като деиндустриализация, политики като санкционни пакети, а в този доклад ни се казва, че те не разбират как да инвестират и ние ще им кажем какво е ETF, какво е нашите инвестиционни фондове в Плана за възстановяване, Плана за savings and investment union и така нататък ще им насочим техните включително спестявания в определени политики. Така че под шапката на грамотност в финансовата сфера имаме нещо съвсем различно като подход, който е вътре в доклада."

БНТ: Все пак искат да регулират всякакви видове дейност, които са насочени към съвети, свързани с сериозни финансови решения. Няма ли все пак нужда от нещо такова?

Рада Лайкова: "Тук е много важно да споменем добронамерените съвети, които вече отиват в сферата на образование и образоване на гражданите във финансова сфера. А образованието все още на европейско ниво е една политика, която е изцяло и единствено в компетенцията на държавите членки. Така, че за нас като "Европа на суверенните нации"/"Възраждане" ние наблюдаваме това като поредният ход, поредният опит на Европейския съюз да навлиза в нашата страна, да навлиза със своите абсурдни регулации и политики, които изкривяват истината. Защото в България хората усещат всеки ден ефекта от еврото. На човек, който обеднява няма нужда да му казваш как да инвестира по-добре. Защото с политиката си този Европейски съюз, с 20-ия пакет санкции, с безумните цени, които ние сме принудени да плащаме върху скъпи горива, върху деиндустриализация, върху Зелена сделка, отгоре на това те да дойдат и с най-голямата си наглост да ни обясняват как трябва да инвестираме в ключови политики като превъоръжаване, като зелени сделки. Аз смятам, че това е едно много тежко европейско лицемерие."

БНТ: Все пак е ясно, че повечето хора, които следват такива съвети са съвсем млади и много от тях нямат необходимата подготовка и често са привлечени от обещания за бързи и лесни печалби. Защо да няма общо решение на Европейския съюз за това как образованието във финансовата сфера да се развива?

Рада Лайкова: "Вие повдигнахте много важен проблем в България. Бързи и лесни печалби, бързи кредити, бързи залагания във всякакви казина. Но защо се стига до там? Защото нашата икономика е поставена на колене. Тя е поставена на колене от едни идеолози в Европейската комисия на Урсула фон дер Лайен, които искат да маскират това чрез добронамерени съвети. Добронамерени съвети в кавички, в които е скрит контрол върху съдържанието, върху това какво ние като свободни граждани имаме право дори да споделяме и да коментираме онлайн. Защото, нека да припомня така, наречения DSA - това е европейска регулация, чрез която платформите са задължени да проверяват съдържанието, което се публикува в техния сайт или тяхната платформа. И са отговорни за това съдържание, ако фактчекърите не са намерили, защото това е правилно. Т.е. една абсурдна регулация и притискане на самите платформи, гражданите да не могат да изразяват това, което мислят, това, което обществено-граждански политически смятат. И тук виждаме отново един такъв опит за контрол."

БНТ: Парламентът взе решение и за мандата си за преговори по дългосрочния бюджет на ЕС след 2028 година. Какво е становището на вашата група "Европа на суверенните нации"?

Рада Лайкова: "В този доклад имаме сериозна критика по изключително интересни точки. Една от тях е, че предложни изменения в доклада гласят, например, 50% от тази многогодишна финансова рамка, започваща от 2028 година, да бъдат отделени за климатични акции. Това е нещо, с което ние по никакъв начин не можем да се съгласим. Ние искаме една бюджетна дисциплина, искаме ресурси, които са на ниво национални държави. Не искаме повече т. нар. собствени ресурси, защото ЕС въведе нещо, което се нарича собствени ресурси. Но то е нищо повече от събиране на още скрити данъци, като например въглеродния данък, на ниво ЕС, които след това ЕС да реши как да инвестира по свои собствени идеологически ключови политики, като превъоръжаване, за да може да е готов да се бие с Русия. Но също така, интересно, вътре има програма "Horizon Europe", в която все още Европа, европейският данъкоплатец, плаща на фирми, които са извън Европейския съюз. В "Horizon Europe" участват израелски фирми. И това е същото предложение по тази рамка. Така, че има наистина редица финансови потоци, които трябва да бъдат изключително точно регулирани. Комисията също в тази рамка предлага финансовите потоци в селскостопанския сектор в бъдеще да бъдат зависими от т. нар. право на закона, правовата държава на Европейския съюз и знаем какво означава това. Това означава лидери на държави, като Словакия - Роберт Фицо, вече Орбан не е лидер в неговата държава политически да води държавата си, но ние знаем, когато те провеждат суверенна политика, че Европейския съюз казва, че това е против договора за функциониране на Европейския съюз, против неговите принципи и в момента комисията вътре в тази рамка иска да обвърже своите т. нар. принципи с парите, които се дават за селско стопанство, т.е. извиване на ръцете на държавите членки, когато им се полагат определени ресурси, определени пари по различни пера."

БНТ: Не подкрепяте ли увеличаването на бюджета, което беше гласувано?

Рада Лайкова: "В този си вид ние няма как да го подкрепим, защото това увеличение е свързано с идеологически програми, в които няма абсолютно нищо смислено и стойностно нито за европейските, нито за българските граждани. Това изглежда много далеч от България, но всъщност не е, защото това са парите и на българския данъкоплатец и ние виждаме прекия ефект от политиките на Европейския съюз в България."

Вижте целия разговор във видеото